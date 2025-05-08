据彭博社报道，苹果正积极考虑重塑其 Safari 浏览器，将重点转向由 AI 驱动的搜索引擎。

苹果服务部门高级副总裁埃迪·库伊（Eddy Cue）日前在美国司法部对 Alphabet 的反垄断诉讼中作证时透露了这一信息。该诉讼的焦点是苹果与 Google 之间每年约 200 亿美元的协议，从而使 Google 成为 Safari 浏览器的默认搜索引擎。

库伊称 Safari 浏览器的搜索量在上个月首次出现下滑，并将此归因于用户转向使用 AI 工具。

他表示，包括 OpenAI、Perplexity 和 Anthropic 在内的 AI 搜索提供商，最终可能取代 Google 等传统搜索引擎，预计苹果未来会在 Safari 浏览器中引入这些提供商作为搜索选项。

“我们会将它们添加到列表中——它们可能不会成为默认选项。”他还补充说，这些服务仍需进一步完善。他特别提到，苹果已与 Perplexity 进行了初步讨论。目前，苹果在 Siri 中将 ChatGPT 作为一个选项，并计划在今年晚些时候引入 Google 的 AI 搜索产品 Gemini。

库伊指出，技术的快速发展可能导致人们在未来几年内不再使用当前的设备。“听起来可能很疯狂，但你可能在十年后不再需要 iPhone，真正的竞争往往源于技术的变革。AI 作为一项新兴技术，正在为新进入者创造机会。”

尽管如此，库伊认为 Google 应继续作为 Safari 的默认搜索引擎，并坦言他因可能失去与 Google 协议中的收入份额而感到焦虑。去年，苹果与 Google 扩大了合作，将 Google Lens 集成到 iPhone 的视觉智能功能中，使用户能够拍照并利用 Google 的 AI 进行分析。