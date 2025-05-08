在第四季度与 2025 财年全年财报电话会议中，艺电（Electronic Arts）针对游戏定价策略问题作出回应，称并无提高旗下游戏价格的计划。当被问及是否会效仿其他公司提高游戏价格时，EA 首席执行官安德鲁·威尔逊（Andrew Wilson）明确表示，公司的核心目标是确保玩家在享受游戏的同时，感受到物有所值。

威尔逊指出：“我们的业务与十年前相比已经发生了巨大变化。十年前，我们的业务主要集中在零售货架上销售包装精美的光盘，而如今，虽然这一部分仍然存在，但其在整个业务中的占比已经大幅缩小。如今，我们的定价策略涵盖了从免费游戏到豪华版等多种形式。”他进一步强调：“无论游戏定价是一美元、十美元还是一百美元，我们的目标始终是为玩家提供卓越的品质和超值的体验。我们发现，只要能够将品质和价值相结合，我们的业务就能保持强劲、韧性并持续增长。”

随后，EA 首席财务官补充说明：“从游戏定价角度来看，我们目前的策略没有任何变化。”

此前，任天堂因宣布其即将推出的 Switch 2 游戏《马力欧赛车世界》定价 80 美元，以及《咚奇刚 Bananza》定价 70 美元而引发争议。上周，微软在宣布 Xbox 主机价格上涨的同时，也表示将在今年晚些时候将部分第一方游戏价格提高至 80 美元，许多人猜测可能会包含即将推出的《使命召唤》新作。