索尼宣布成立名为“Team LFG”的新内部工作室，该工作室将开发“一款团队动作游戏”。据索尼互动娱乐工作室首席执行官赫尔曼·胡尔斯特（Hermen Hulst）称，该工作室“起源于 Bungie，但也聚集了来自整个行业的开发者，共同打造一个雄心勃勃的孵化项目，我对此感到非常兴奋。”

奇怪的是，工作室的揭幕并没有公布具体的开发者，因此目前尚不清楚 Team LFG 的具体成员。在介绍该工作室的博文中，其被描述为“一个不仅由曾推出过《命运》《光环》《英雄联盟》《堡垒之夜》《Roblox》和《Rec Room》等游戏的行业资深人士组成的团队，也包括拥有全新创意视角和技能的行业新人。”

Team LFG 的存在是 PlayStation 进军在线服务游戏领域的举措之一，该平台的运营规模已从最初的雄心勃勃的计划缩减，并遭遇了一系列重大挫折。

索尼最初于 2022 年收购了《命运》开发商 Bungie，该工作室在随后的几年里经历了多轮裁员。Bungie 首席执行官皮特·帕森斯（Pete Parsons）在宣布 2024 年裁员时表示：“我们正在与 PlayStation Studios 的领导层合作，将我们的一个孵化项目——一款以全新科幻世界为背景的动作游戏——分拆出来，在 PlayStation Studios 内部组建一个新的工作室，继续其充满希望的开发工作。” 这个工作室似乎就是 Team LFG。Bungie 目前正在开发一款名为《马拉松》（Marathon）的多人射击游戏。

索尼还在 2024 年发布了英雄射击游戏《星鸣特攻》（Concord），但这款游戏的首发体验非常糟糕，导致游戏很快就下线，最终其开发商 Firewalk Studios 也被关闭。

目前尚不清楚 Team LFG 的首款游戏开发进度如何，以及何时会正式发布。该工作室表示，“我们将打造一个由动作游戏驱动的沉浸式多人游戏世界，让玩家可以花上无数个小时学习、游玩并精通游戏”，其首款游戏“灵感源自格斗游戏、平台游戏、多人在线战术竞技游戏、生活模拟游戏和青蛙类游戏（frog-type games）”。该工作室还补充道，“玩家将置身于一个轻松愉快、充满喜剧色彩的全新神话科幻世界。”