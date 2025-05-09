根据彭博社马克·古尔曼的说法，苹果正在开发一款专为智能眼镜设计的新型芯片，目标在 2026 至 2027 年实现量产，计划未来两年左右推出对应的智能眼镜产品，与 Meta 旗下 Ray-Ban 直接竞争。

他透露，苹果还在开发配备摄像头的 AirPods 与 Apple Watch。此外，苹果还在开发一款高端 AI 服务器芯片，以及新款 M 系列 Mac 芯片。

Apple Watch 摄像头版将搭载代号为“Nevis”的专用芯片；

摄像头版 AirPods 将内置代号为“Glennie”的芯片；

苹果计划“在 2027 年左右”完成芯片开发，若进度顺利，相关产品可能于同年发布；

其摄像头可能不会用于拍摄照片或 FaceTime 等功能，而是为设备上的 AI 功能提供视觉数据；

代号为“Komodo”的芯片很可能是未来的 M6 芯片，而代号为“Borneo”的芯片预计是未来的 M7 芯片，另一款更先进的 Mac 芯片代号为“Sotra”；

苹果正在研发的服务器芯片属于“Baltra”项目的一部分，预计将于 2027 年完成。苹果正在研发多种类型的芯片，包括 CPU 和 GPU 数量是当前 M3 Ultra 两倍、四倍和八倍的芯片。

苹果智能眼镜将配备摄像头、麦克风及集成 AI 功能，与 Meta Ray-Ban 现有功能类似，支持拍照、录像、实时翻译等基础应用。

作为参考，Meta 现款第二代 Ray-Ban 智能眼镜发布于 2023 年，搭载高通骁龙 AR1 Gen1 平台，起步价 299 美元。

据称，苹果还有可能为其引入“视觉智能（Visual Intelligence）”类功能，包括环境扫描与物体识别、商品信息查询及路线指引。此外，这款眼镜将配备多个摄像头，因此也有可能支持空间视频录制。

该设备搭载的芯片基于 Apple Watch 芯片架构开发，采用低功耗 SoC 方案。相较于 iPhone 等设备中所搭载的芯片能耗更低，且已针对能效进行专项优化。

他表示，尽管苹果正加速开发此类智能眼镜以应对市场竞争，但其长期规划的 AR 眼镜仍处于研发阶段，预计短期内无法面市。