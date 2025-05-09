小岛秀夫在接受 VGC 采访时透露，他已经构思好了《死亡搁浅 3》的创意，但明确表示自己不会亲自执导。

年满 61 岁的小岛将在下月推出续作《死亡搁浅2：冥滩之上》（Death Stranding 2: On the Beach），该作为 PlayStation 5 独占。

作为《合金装备》系列的缔造者，小岛目前手头项目繁多，包括 Xbox 游戏《OD》、一款全新的 PlayStation 动作谍报游戏，以及一部电影正在筹拍。在这样的日程安排下，他不再亲自推进《死亡搁浅》系列，似乎也情有可原。

在接受 VGC 采访、介绍《死亡搁浅 2》时，小岛表示，《On the Beach》中提出的“Plate Gates”概念，为续作开启了新的可能性——今后的故事可以设定在全球各国。

“用这个‘Plate Gate’设定，我可以一直出续作，虽然我没有这打算，但续集的构思已经有了。我自己不会做，但把这个创意交给别人，大概也能做出来。”

谈到创作过程，小岛还提到，正是新冠疫情让他决定改变游戏主题。《死亡搁浅 2》的宣传语“我们本不该连接”，正是这种反思的体现：“《死亡搁浅》发售时，还没有疫情，那时世界正在走向孤立与割裂。所以我想表达的是‘必须连接起来，否则我们会走向灾难’，这也是那款游戏的故事核心与玩法设计。”

“结果游戏刚发售三个月，疫情就来了。我真的被惊到了，现实世界突然变得像《死亡搁浅》。我们如今有互联网，某种意义上就像游戏中的‘Chiral Network’。不像 19 世纪西班牙流感那样完全隔绝，我们因为网络联系得以生存下去。”

同时，小岛秀夫也认为，曾经帮助人类度过难关的这种“连接”，如今却正在撕裂彼此。“疫情期间，工作室有些员工是远程办公的，到现在我都没见过他们的样子。连音乐会都取消了，取而代之的是在线串流。学校也一样，孩子不再和朋友互动，面对老师，而是盯着屏幕，就像看 YouTube 一样。”