当地时间周四，在美国联邦贸易委员会针对 Meta 的反垄断诉讼庭审中，Instagram 首席执行官亚当·莫塞里（Adam Mosseri）披露了一些隐秘数据。

当他在 2018 年接任 Instagram 首席执行官时，该应用正经历用户参与度“令人担忧”的下滑与停滞，部分原因来自新兴应用 TikTok 的激烈竞争。

根据 Instagram 在 2019 年估算的数据，美国市场用户使用时长的下滑中有 23% 可归因于 TikTok。

莫塞里在 2020 年 3 月给团队的邮件中写道，“我们无法完全解释这种现象，但当前很清楚的是必须适应，且必须快速行动。”周四他在出庭作证时强调，Instagram 必须扭转局面，因为“你若无法成长，就是在慢慢消亡”。

在庭审过程中，美国政府指控 Meta 通过收购 Instagram 非法垄断个人社交网络服务市场。司法部特别指出，该市场范畴包含 Snapchat，但不包括 YouTube 或 TikTok 等以娱乐内容为主的应用。

Meta 创始人扎克伯格 2018 年致莫塞里的邮件被作为证据呈现：“Instagram 必须始终聚焦朋友社交，若完全转向公众人物内容，将丧失社交产品本质。”

这与莫塞里证词中“朋友内容占比下降但仍是核心”的表述形成呼应。关于 Meta 收购 Instagram 的争议，法庭主要呈现三种不同视角和看法：