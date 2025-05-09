理想汽车L6、L7、L8、L9 全系带来了超给力的焕新升级，也是理想第一次用“智能焕新”来给新车版本命名。这次焕新主要分三大块：智能焕新、理想同学焕新、底盘焕新。

理想L7智能焕新版售价30.18-35.98万元；

理想L8智能焕新版售价32.18-37.98万元；

理想L9智能焕新版售价40.98-43.98万元。

发布会后开启大定，下周开启交付，所有车型售价均与现款车型保持一致，购车权益方面，所有车型都享受3年0息方案，理想L6、L7、L8定金5000抵扣1万元，理想L9定金5000抵扣1.5万元。

芯片升级：AD Pro芯片升级为新一代的地平线征程®6M芯片，AD Max芯片则升级至英伟达Thor-U芯片。这就好比给车装了个更聪明、反应更快的大脑，驾驶辅助更聪明更丝滑更好用。

全系标配ATL激光雷达：AD Pro车型也能用上和AD Max同款的ATL激光雷达。有了它，就算在雨夜这种恶劣天气下，车速120km/h也能稳稳刹停。还有啊，晚上开车要是突然遇到前方有事故车，自动紧急避也能在120km/h的速度下及时刹停，安全性直接拉满。

VLA司机大模型：这个功能预计今年下半年就会陆续推送，驾驶辅助体验更上一层楼。这次理想同学也大变样，变成了一个毛茸茸的立体形象，特别可爱。而且还支持自定义，可以把它设置成自己喜欢的样子，感觉就像有个专属的智能小伙伴陪着开车。

最后说说底盘焕新，理想L9智能焕新版搭载双腔双阀魔毯空气悬架，这可是中国品牌首款搭载双腔空气弹簧+双阀CDC的全尺寸SUV，有了这套悬架，让操控与舒适兼得。