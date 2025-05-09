日产在中国的燃油车时代，在销量上都有不错表现，日产的轩逸曾是经济型家用车的代表作。但是随着市场进入到电车新时代，日产的竞争力下降了，当然是因为没有过硬的电车产品，从另一个方面讲他们的产品线规划比较慢。

而这次，日产为了挽回市场份额，给出了N7这款车做为回应。为什么没有从SUV 车型先入手呢？倒是和日产一直深耕家用三厢车有关，毕竟过去的市场口碑还在，老用户和焕新用户在新的N7 到来，或许能重新选择回到日产的怀抱。另外，N7的产品力要过硬，才能吸引新的用户群。

从外观来看，这款车有着典型的新能源车的气质。感觉过去虽然比日产的天籁小一点点，但因为是电车的架构，内部空间和天籁比不差。

前脸来看，用了时下流行的贯穿灯组设计，710颗高功率LED光源和882个OLED发光单元的配置不错，魔法画布前后灯组交互灯语系统为行车增加了一些乐趣，吸引的是年轻用户群体。

车门打开，用的也是比较受用户喜欢的无框车门，隐藏式手把。外面的轮毂用的是 19 寸的，很吸睛。

进入座舱，可以感受到一股浓郁的科技味道，这也打破了日产现在燃油车的设计风格。15.6英寸2.5K中控屏和独立的仪表屏向国产新势力看齐，在仪表盘上方的侧边，可以看到大师级音响系统，感觉有点档次。具备同级唯一的双升降扬声器、及主驾双通道头枕音响。前排座椅中间岛台可以看到5.8L智能冷暖冰箱，对于夏天和冬天来说，都可以有冷饮和热饮享用。

车机系统上，采用了高通骁龙8295P芯片，搭载了NISSAN OS车机系统。这个系统融入了AI智能伙伴，有DeepSeek 大模型，所以你和它进行对话会感觉比较自然；自然之境五感联动系统、场景自定义、支持CarPlay等手车互联功能算是基本满足了年轻人的需求。

对于应用来说，目前来看还是一些比较基础的应用，第三方的应用后期应该还会增加，出厂默认的配置比较基础。

中控屏幕和大多数电车一样，都能直接对汽车的功能进行设置，菜单的逻辑性直接和手机看齐。

后排空间和座椅上，比起日产自家的天籁舒适性会更好，后排地板是全平的。另外，座椅的退步支撑也比较丰满，座椅配色可以根据实际需求选择。

座椅舒适性上下足了功夫。采用了AI零压云毯座椅配置，座椅内部搭载49个传感器，具备19个气囊、12个按摩点位。对于实际乘坐体验上来说，确实比较柔软，包裹性和回弹性都兼具，长途驾乘也能按摩，这显然是讨好家庭用户的一个功能。

日产N7搭载了来自Momenta的一段式端到端大模型高阶智能辅助驾驶，官方介绍新车的全场景智驾辅助水平能达到行业第一梯队，这点也是听劝，直接用了比较成熟的方案来拉高产品力。

从实际驾控来感受的话，整体调教的还是比较舒适偏家用，对于一些路面的颠簸过滤的还行，加速上也没有感觉明显的眩晕。官方称N7 具备全域智能防晕车技术，坐在后排急加速也能适应，对于急拐弯的路段，感觉支撑性比较到位，官方称有博世DP-EPS转向系统和独有的新型减振器帮忙，所以在弯道上的处理没有什么犹豫摆动，比较干脆。

功能上N7可以实现高速领航辅助驾驶NOA、城市记忆领航辅助驾驶NOA（预计6月开通），记忆泊车功能（预计6月开通），放在以往，日系车在这方面都是欠缺的，这次算是迫于市场需求和压力，做了调整。

从车机对周边环境的侦测显示来看，还是比较到位的，对于车辆、电动两轮车、三轮车的识别比较精准。对于红绿灯，人行道，远端的一些物体的判断，也很到位。

自动泊车测试了下，完成度很高，对于那些新手来说，这个功能挺实用的。除了基础泊车场景外，还支持斜列车位、断头路车位、极窄车位等复杂场景的高质量泊入。记忆泊车辅助更可学习客户从停车库入到固定车位的路线记忆。

N7具备了全车 360° 的全景摄像头，可以帮车主观察汽车周边的情况。

从现在的市场竞争来看，日产 N7的售价区间为11.99万-14.99万，这个价格区间算是比较平实，甚至可以和市面上的很多国产车型掰手腕。其中，625 Max版，售价14.99万，是15万级唯一拥有超长续航和一段式端到端组合驾驶辅助的纯电轿车，定位的区间算是比较精准。此外，为了迎合年轻人和市场需求，设置了两大色系6款颜色可选，包括流光银、墨海蓝、霜雪白、燕麦米4款灵感色系，以及曜石黑、森野青2款经典色系。

做为定位家用轿车领域的产品，日产一直有其心得，再加上中国市场流行的配置装备，17分钟补能400km的3C超快充，支持最大6.6kW外放电功能等，给了这款车更多的可玩性。另外，日产在中国市场经营多年，100家交付中心和500家零售中心的运营基础还在，对于产品的渠道渗透还是有一定推力的。现在就看这款车能不能在接下去的暑期销售中，用销量证明自己。