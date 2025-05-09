索尼 PlayStation 在美国家用主机市场持续扩大对微软 Xbox 的竞争优势。在 2024 年，PS4 与 PS5 双平台用户基数已领先 Xbox 平台 1000 万，微软重心转向订阅制服务与跨平台战略使索尼得以巩固其市场地位。

微软弱化硬件布局的战略调整，客观上为 PS5 创造了更有利的竞争环境。Ampere 公司的统计数据显示，2022 年底美国 PS 用户规模较微软阵营领先 600 万，而截至 2024 年末，该差距扩大至 1000 万。据 The Game Business 分析，若非《使命召唤：黑色行动 6》首发登陆 Xbox Game Pass，这一差距可能更为悬殊。

在 2024 年 10 月《使命召唤：黑色行动 6》发售期间，Xbox Game Pass 服务创下单日订阅量最大增幅纪录，助推该作缔造系列史上最佳首发玩家规模。但这种增长缺乏持续性，且 Xbox 平台损失了该作的玩家份额，目前该游戏 PS 平台与 Xbox 平台的玩家数基本相当。

值得关注的是，微软已采取跨平台发行策略，传统 Xbox 独占作品《极限竞速：地平线 5》目前已登陆 PS5，独占游戏《战争机器》的 20 周年重制版也官宣将登陆 PS5，官方还明确表示将为任天堂 Switch 2 提供第一方游戏。

微软游戏部门负责人斯宾塞曾在一次 Variety 采访中坦言，传统买断制仍具市场根基，单靠订阅服务难以扭转硬件竞争格局。近期 Xbox 主机的涨价策略也削弱了产品的性价比，索尼在主机市场的优势地位有望进一步巩固。