FF 于 2025 年 1 月拉斯维加斯CES活动期间发布了FX Super One一款创新的First-Class AI MPV，与之前发布的 FX 5 和 FX 6一起扩展了未来的产品矩阵。针对不同的价格段，FX 5（目标价格区间为两万至三万美元）和 FX 6（目标价格区间为三万至五万美元）预计提供两种双动力总成选项：增程式 AIEV 和纯电动 AIEV。FX 目标是在 2025 年年底之前首车下线，前提是获得所需资金并签订必要协议。

FF计划在 6月底左右召开 FX Super One 首次产品发布会，这将标志着启动用户交付倒计时。发布会将开启 B2C线上付费预订，目标是在发布后 48 小时内获得近 10,000 台付费预订，分为两类：一是具有法律约束力的B2B大客户付费预订单，包括不可退定金和非强制性预留订单；二是定金可退和非强制性的B2C预订单。FX 首车目标在2025 年底下线。

FX 已正式发布首张FX Super One尾部产品设计图。公司计划在今年三季度亮相AIEV时代下颠覆RAV4的FX车型，以实现每个人都能拥有AIEV的愿景。公司将全力以赴发展AI，加速其超级AI混增系统（AIHER）的设计和开发，并推动AI座舱和 AI驱动平台的发展。AIHER 公司已经提交了3项核心技术专利申请。