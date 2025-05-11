银河星耀 8 EM 正式上市，指导价区间为 12.58-16.58 万元，并限时优惠 1 万元 。星耀 8 在外观、内饰、配置等诸多方面进行了深度优化和改进。采用更为主流的 10.25 英寸液晶仪表 +15.6 英寸悬浮中控屏布局，并在主驾前方配备了同价位少见的 25.6 英寸 AR – HUD。星耀 8 搭载了在星舰 7 等热销车型上经过市场检验的雷神 EM – i 超级电混系统，该系统采用 P1+P3 双电机 + 单挡 DHT，既能实现 8.4/7.9s 的零百加速，又能将 CLTC 百公里亏电油耗控制在低至 3.36L。

星耀 8 搭载的千里浩瀚智能安全辅助驾驶系统，配备 5 个毫米波雷达、10 个高清摄像头、1 个激光雷达等感知硬件。星耀8还配备同级唯一EMA高速紧急转向辅助系统，可在最高120km/h速度下辅助驾驶员进行转向避让，并应用吉利独有的动力冗余专利技术和电池5级冗余算法，真正解决EV受限问题。在空间利用方面，吉利银河星耀8拥有同级最大405L后备箱，可以装下5个20寸行李箱，车内标配30处宝藏储物空间。

在驾控方面，吉利银河星耀8全系标配后五连杆悬架和可变阻尼自适应悬架FSD，可在颠簸路面上主动调节悬架软硬度。