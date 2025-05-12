科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.05.05-2025.05.11）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

自今年2月份再次传出Grab和GoTo重启了合并谈判后，无论双方给出了怎样的回应——否认或者不予置评，随着后续接二连三的“知情人士消息（一再）透露”，关于“二者最终走向”的答案，显然不言自明。

当然，在尘埃落定之前，正如本栏目之前所强调，这两家各自影响了数亿人口规模的超级巨头之间的任何动作都将深刻折射和影响着东南亚科技互联网行业的走向。随着近期合并传闻的再次传出，这里，不妨随着笔者的视角再度了解一下这个看似不可能的传言的来龙去脉。

起因

继20年合并传言首次传出后，距今已有数年时间。在此期间并未有类似传言流出，但直到今年2月，这一传言又再次抬头——理由是，“二者激烈竞争而导致的长期亏损”。相应的，截至当时报道，有数据指出，自两家巨头先后上市至今，二者的股价都跌掉了七成左右。

分歧

传言至今，两家巨头及其依仗的投资方均给到了一次又一次的不予置评或者否定态度。但在是否成功合并层面，如我们所见，这里会存在着两种声音。

一方面，也正如上文所提，在某些层面，两家公司走向合并应该是一种必然——选择合并，可以在节省成本以及对交叉用户的需求再度发掘层面上创造出一些向好的迹象——至少在财务报表上。但另一方面，无论是基于反垄断还是随之而来的针对结构优化（比如裁员）的审查考量，Grab和GoTo的合并会相当曲折且渺茫。

最终走向

关于二者的最后结局可能并不会是一个明确的二元论断。毕竟无论是Grab还是GoTo，二者所产生的都是GDP级别的影响——基于23年的数值计算，Grab的按需服务为马来西亚GDP贡献了近0.5%份额，而这一数字在GoTo和印尼之间能达到2%（基于21年的统计）。因此，无论最终是以谁的名义留下（或者是以谁的名义离去），它所关乎的都是一个复杂且深刻的问题：如何理解和接受两个生态的聚散离合？而不仅仅只是两家巨头企业之间的市场博弈。

最后的一些补充

在笔者看来，对于初创公司来说，报道它们的动态是一回事。但对那些逐渐成长起来的企业而言，它们就要为其社会影响面对更加尖锐的质疑、承载更深刻的解读。单纯用好和坏，是或不是，成功和失败来定义，显然会很难勾画出这里的完整面貌。但这时，或许也正是理解这些巨头本来面目的好时机。毕竟，它们已经与我们的生活密切相关。关于何去何从，我们每个人都会有自己的答案。

好了话不多说，让我们进入本次正文。

产业&动态

亚航母公司考虑在港双重上市：Capital A在声明中表示，此意向是在与港交所高层会晤之后做出的——此次会晤中，Capital A受邀探索在香港上市的可能性，借此平台吸引更多全球及中国内地投资者。声明指出，这些投资者由对“由东盟主导且与中国高度连接的增长叙事”的兴趣与日俱增。

Capital A的PN17减资退出计划内部获批：据悉，亚航母公司Capital A日前宣布，其股东已批准为退出PN17状态而规划的减资计划。该公司在一份声明中表示，其股东和RCUIDS持有人已一致通过公司特别股东大会的一项重要决议，即拟议的重组计划——包括减少高达60亿林吉特的资本。声明称，减资将使公司清理资产负债表，抵消公司累计的亏损，从而呈现更清晰、更健康的财务状况。

消息称Grab有望在二季度达成对GoTo的收购：据外媒报道，两位知情人士透露，东南亚巨头Grab正寻求在第二季度达成协议，以收购规模较小的竞争对手GoTo。消息人士补充说，Grab已聘请顾问负责拟议的交易。其中一位消息人士指出，该交易还涉及融资等条款，而Grab正在与银行进行磋商。据悉，Grab和GoTo均拒绝置评。

VinFast在印尼正式推出VF 6：越南新能源车企VinFast近期宣布，已在印尼正式推出了其中型SUV车型VF 6。据介绍，VF 6在当地共有Eco和Plus两种型号，上路价分别为3.85亿印尼盾和4.396亿印尼盾。VinFast表示，首批VF 6预计将于6月开始交付。

投融资

专注心肌病治疗，这家生物科技公司刚获得了4500万美元融资：Nuevocor是一家处于IND阶段的医药及医疗研发企业，致力于开发由异常机械生物学驱动的遗传性心肌病新型疗法，其主要研发项目为NVC-001（一种用于治疗LMNA扩张型心肌病的基因药物）。

Granite Asia旗下私募信贷完成锚定募资2.5亿美元：据悉，近日，Granite Asia旗下私募信贷（Libra Hybrid Capital Fund），在正式募资启动前，已成功完成超过2.5亿美元的锚定募资。据介绍，此次基金迅速获得锚定认购支持，充分反映出两大市场趋势：在全球的不确定性中，地区资本正愈发开始支持中型企业；以及，全球资本正重新配置到亚洲各个增长市场。

前Grab高管创立的信贷平台Seedflex Technologies获得320万美元融资：Seedflex Technologies是一家总部位于新加坡的金融科技平台，由两位前Grab高管共同创立。据悉，该公司已完成由Z Venture Capital (ZVC) 和Iterative联合领投的320万美元种子轮融资。据介绍，Seedflex于去年在马来西亚推出，主要为商户提供其动态信贷解决方案——可根据后者的销售收入实现情况自动调整贷款和还款。

多语言招聘平台Neufast获得110万美元融资：多语言招聘和语言培训平台Neufast宣布，已在Pre-A轮融资筹集了110万美元。据悉，这笔资金由Wavemaker Ventures领投，现有支持者Wings Capital Ventures参投。据介绍，Neufast总部位于新加坡，业务遍及中国香港和马来西亚，为东盟各地的客户提供服务，其人工智能驱动的多语言视频面试和语言培训平台支持粤语、马来语、印尼语、泰语、越南语、他加禄语、英语和普通话的招聘。