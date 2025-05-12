人形机器人好像一夜之间就多了很多，但每个公司的设计都有所不同。打开小鹏公司的机器人官网，你会发现，他们的口号是“最拟人的人形人”。从体验上来看，把机器人做成和真人一样的模样，显然会拉进和人之间的距离。

我们有幸近距离看到了小鹏AI机器人IRON 工程版，当然这个不是最终的版本，它的身高178厘米，体重70公斤，拥有62个主动自由度。小鹏的机器人团队还在夜以继日地不断优化和迭代，所以最终的产品和形态会和现在看到的有所不同。

从脚的细节上来看，没有脚趾部分，但是有做出了足弓的设计，然后脚型很拟真。可以看到脚踝部分有关节，后部的跟腱部分则有电机负责拉伸。这样的关节设计，可以让机器人走路的时候更像真人，当然步伐的快慢如何提升还需要后续的迭代。

这是大腿和小腿之间的后关节部分，因为是工程版，你可以忽略那些毛刺。这个部分可以帮助机器人完成弯腿，蹲下等人类的动作，也是很重要的发力点，可以看到关节的合金部分很结实。

这个位置是小鹏AI机器人IRON 工程版的腰部关节，可以看到最重要的力量部位。通常腰部力量也是人类的核心力量所在，这个部分的金属关节也投射出厚重感。

另外仔细看的话，会看到腰部中间的位置，有一组摄像头和感应器，这应该是用来感知外界环境的视觉模组。

从腰部部分往两边看，可以看到手臂的设计，那里有个旋转类型的电机，可以把手臂进行左右旋转，类似人类的手臂活动。

逼近细节观察，会发现很多螺丝连接，当然这个是非消费版本，面向行业的产品，一些关节和转轴的暴露可以让我们更清晰地感受到机器人的结构。如果是消费者版本的话，这些元器件最好做一个遮盖。

再来看下胸部的设计，看过去也很拟人化。材质看过去也是非常舒服的，容易清洁，比较细腻。上臂的尺寸够结实，感觉是个肌肉型的，曲臂的中间关节能看清。

当然，机器人最重要的来自于灵巧手。小鹏公司表示其双手按照1:1人类双手尺寸设计，具备15个自由度。其支持触觉反馈，能够进行精细的操作和交互。你如果仔细看它的手指，可以感觉它的手型比普通人大。这对于一些物品的抓握，或者说是抓取一些更大的部件有帮助。现场的小鹏机器人工程师表示，他们还在不断研究和迭代手部的技术，团队正在尝试将自动驾驶的技术模型框架移植至机器人领域。

小鹏公司表示采用了新一代直线执行器和微型手指关节，扭矩密度相比上一代提升了20%。这个概念要结合他们在汽车制造上的表现来理解，机器人已经在小鹏的广州工程上投入实训，透露出来的视频画面也可以看到他们可以用手指抓取螺丝，拧紧螺丝。灵巧手不仅要解决抓大的物件抓的牢，拿小的物件也要拿的巧的双重挑战。

现场小鹏的工程师告诉我们，他们的团队正在研发具备皮肤感知系统的人形机器人，有温感、有压感，甚至痛感反馈。如果实现的话，就会看到更加细腻的一个真人感知的产品出现。

再来看头部和颈部的设计。颈部看过去可以看到明显的线缆，这是主要的数据传输和电力线。

另外可以看到脸部设计，是一个玻璃覆盖，里面有声音部件可以和人进行对话。当然，里面应该也是有视觉和一些传感器的，可以观察周遭环境。

IRON 定位是 “工业场景 L3 级智能助手”，旨在通过高精度、高灵活性和智能化技术，赋能智能制造与服务业升级。目前，小鹏IRON已在小鹏广州工厂投入实训，未来将应用于工厂自动化生产线和门店服务等领域，提升生产效率与服务质量。从实际的一些动态演示上，包括在上海车展上，IRON 以及做了一些行走，走的步态很接近真人，无论是前行还是退行，整体姿态很拟人了。

接下去的挑战来自于软件方面，就是让这个看起来很硬核的人变得更加“聪明”一点。IRON 会用小鹏最新自研的 3000T 算力图灵 AI 芯片，配合已经在车辆上验证过的鹰眼视觉系统，可实现 720° 无死角视野。另外，会用天玑 AIOS 系统，具备自然语言推理与逻辑决策能力，能接收语音、手势及视觉指令。这样一来，这就是个有感情、有智慧的机器人了。

机器人的数据智能化，硬件架构，实际应用等，比起汽车来说有过之而无不及。当然，未来我们也希望看到IRON面向个人或者是家庭设计的版本，现在只是走出了第一步。