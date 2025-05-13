在 Take-Two Interactive 宣布将《GTA 6》的发售时间推迟至明年 5 月后，竞争对手迅速抓住这个空档，纷纷敲定自家新作的发布日期，以避开这款备受期待的大作。

据路透社消息，随着 Rockstar Games 暂时退出今年发行阵容，今秋或将迎来一波新作发布潮，其他厂商也终于迎来了喘息的空间。

Rockstar 前技术总监 Obbe Vermeij 表示，“许多发行商原本都在观望，迟迟未公布游戏发行时间。毕竟，无论是稍早于还是稍晚于《GTA 6》，销量都可能受到影响。接下来的几个月里，预计会有不少游戏宣布秋季上市。”

艺电上周率先出手。在《GTA 6》延期发布四天后，公司宣布旗下新作《战地》将在本财年内推出（截至 2026 年 3 月前）。Take-Two 也打算在这段时间发布《四海兄弟：故乡》。

每年 9 月至 12 月初是游戏市场的黄金时段，既有节假日，又迎来年末购物高峰。然而，能赶上这波热潮的厂商并不多。原因之一是，大型游戏的开发周期动辄五到七年，临时改档几乎不现实。

分析人士指出，这段时间可能更适合推出 DLC、重制版，或是中小型工作室的成品，特别是那些已经接近完工的项目。

对 EA、动视暴雪等大厂来说，《GTA 6》的延期反倒是利好消息。若正面竞争，《战地》的销量恐难乐观。

EA 选择这个空窗期推出《战地》新作，也带动公司股价上涨，投资者看好这款人气射击系列的回归。CEO Andrew Wilson 在月初的财报会上直言，这次发行窗口“比之前清晰得多”。

纽约大学斯特恩商学院游戏教授 Joost van Dreunen 预测，到 2026 财年末，《战地》销量有望达到 400 万至 500 万份；而若《GTA 6》未延期，可能只有 300 万至 400 万份。

EA 的年货系列，如《FC》和《Madden NFL》，在这个时期也将面临更少竞争。Xsolla 策略主管 Chris Hewish 指出：“这确实为他们创造了机会，能进一步拓展具有在线运营机制的游戏，无论是体育类作品还是《Apex Legends》。”

但并非所有厂商都能从这波改档中获益。2025 年秋季新作数量若显著增加，反而可能加剧竞争压力，尤其是在消费支出缩减、用户更为谨慎的情况下。

不过，市场也透露出一定韧性。Roblox 和 EA 最新发布的业绩预期均高于分析师预估。有观点认为，若有足够多的优质作品填补《GTA 6》的空白，行业依然可能迎来增长。Hewish 表示：“现在是其他游戏接棒的好机会——为新作打开了空间。”