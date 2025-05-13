基于全新E0X平台打造的奇瑞首款C级旗舰轿车正式命名为风云A9L，532越级尺寸打造最强C级（Leading Class），对标百万豪车造车标准，从品质上工艺上的全面跃迁最强豪华（Lavish Luxury）再次重构旗舰新标准，承载着奇瑞风云冲击新能源高端市场的决心，让中国汽车进入全球价值竞争的新时代。

作为亚洲最大的碰撞安全试验室，奇瑞龙山试验中心是奇瑞安全标准的诞生地，奇瑞每一款车都要在这里经过超67种场景碰撞，超7500次模拟仿真碰撞，超100次实车碰撞。安全第一，是奇瑞不变的初心，也是始终是奇瑞的底线标准。

在铁人三项中，同一辆风云A9L模拟极端环境与事故场景，先经过超越国家4倍标准的400mm深水区，随后又以40km/h时速、40mm重叠量完成刮底实验，并以超越行业通常做法2.95~3.36倍的55km/h的速度完成中心柱碰。三大实验后，车辆动力系统完整，电池包无泄漏且绝缘电阻稳定在500Ω/V以上。从“对标”到“超标”，风云A9L已用“自我加码”的极限验证，将安全冗余转化为用户每一程的从容底气。

不仅如此，在超越国标的双车对撞测试中，风云A9L以相对120km/h的速度模拟极限工况撞击目标车辆。撞击后，风云A9L的A、B、C柱未发生结构失效，乘员舱保持完整。同时，座椅安装点正常、安全带卡扣可正常解锁、双闪及时开启、车门仍保持可单手开启、气囊正常弹开，对假人形成有效保护，并为救援争取了时间。此外，车辆的油箱与电池也保持结构完整，实现无泄漏、无冒烟、无起火、无爆炸。

为了让用户出行无忧，风云A9L搭载的鲲鹏超能混动CDM6.0动力系统，历经超1.5万小时台架验证与200万公里整车测试，相当于用户高强度驾驶10年后的状态仍能保持稳定输出，且提供终身质保服务。同时，风云A9L搭载的AI数字底盘2.0采用前双叉臂+后高阶五连杆+ HDS（液压隔振系统）底盘，支持CDC道路预瞄，可实现每秒1000次扫描，100次阻尼调节，确保车辆时刻稳定。而由27颗传感器构建的猎鹰700驾驶辅助系统，支持300米超远探测，能实现135km/h高速紧急避障、130km/h对禁止车祸刹停、60km/h对儿童鬼探头刹停，为用户带来了全方位的驾控安全。

座舱内，婴儿级生态材料与CN95级空气过滤系统打造出甲醛浓度仅为国标1/10的“呼吸级”空间。同时，风云A9L搭载9安全气囊，其中2060mm超长侧气帘与远端气囊，以6秒保压时长形成“柔性护盾”，可有效降低碰撞带来的二次伤害。不仅如此，风云A9L还通过航空航天级电磁屏蔽材料与高压部件布局优化，座舱电磁辐射趋近于0，孕期乘客亦可安心乘坐。

在车身安全方面，风云A9L的磐石车身2.0基于全球五星安全标准打造，整车高强度钢铝占比达88%、热成型钢占+铝合金比达46%、前成员舱核心骨架更实现100%热成型钢全覆盖，且热成型钢强度达2000MPa，1cm²即可承受20吨重压。而高真空一体压铸技术降低整车72个零部件，大幅降低了车身重量，获得了同级领先的轻量化车身。四吸能盒与“目”字型铝合金双防撞梁的设计，更能有效吸收碰撞能量，配合具有41层防护的鲲鹏方刀电池，有效守护用户出行中的一次万一。

作为守护生命的最后屏障，风云A9L支持Ecall、事故救援记录、事故救援定位、事故救援报警等多项功能，且MCB碰撞后二次制动系统可在发生碰撞时可在1s内紧急制动，彻底杜绝二次事故；EDR门锁功能可在发生碰撞事故时立即解锁，保障碰撞后车门均能开启，且落水逃生功能将车窗电路维持时间延长至4分钟。从从主动规避到被动防御，从刚毅结构到逃生冗余，风云A9L不仅是奇瑞对“安全平权”的极致践行，亦是中国智造向全球交出的硬核答卷。