“对这个有1.1亿人口的国家来说，这意味着每人平均刷了13秒”

据据信贷服务机构Digido日前发布的一份分析报告指出，24年期间，菲律宾人在非银行借贷App上花费的时间达到15.4亿秒（折合近49年）。而相应的，据统计，该国的人口总数为1.14亿人。

报告称，对包括Digido在内的47个在菲律宾正式注册运营的数字借贷App的调查显示，个人贷款平台的活动量占绝大多数，达到76.4%，其次是“先用后付”（BNPL）服务，占21.4%，分期付款贷款则占据总时长的2.2%。数据指出，与上年相比，这些App的活跃度上升了16%。

另一方面，在一些亮点维度上，24年，数字贷款App活跃用户的平均月花费时长为12分14秒，用户的平均持续会话时长为58秒。同时，凭借最高的活跃程度，个人贷款应用也成为了应用下载总榜的主要驱动力——从8966万次增至1.27亿次，同比增长42.4%。

此外，据介绍，在此期间，非银行借贷App的独立菲律宾用户同比增长了43%，从4746万增至6784 万。活跃用户同比增长了53%，从770万增长到了1178万。

针对上述变化，Digido总结道，当前，得益于灵活、低触及门槛以及有竞争力的利率水平，个人贷款仍然是（菲律宾）金融科技行业的主要驱动力。其中，该类应用下载量、活跃用户、独立用户数量、以及总花费时间的增加，表明消费者对此类金融工具有着持续关注和需求的趋势。

从这一点出发，Digido在今年早些时候发布的另一份调研中预测，不仅仅是非银行线上借贷平台，菲律宾数字借贷市场（由正式注册的非银行数字贷款机构和数字银行组成）有望在今年下半年期间将达到超10亿美元规模。

作为对比，当地数字借贷市场24年的预测值为7.96亿美元，而这一数字在23年的统计值为6.93亿美元。

在原因层面，该调研表示，目前，菲律宾人正在越来越多地将数字信贷来源作为个人财务管理的一种选择。再加上该国庞大的年轻群体——菲律宾有三分之一的人口为Z世代群体（1995至2009年期间出生的人口，伴随着互联网及移动互联网的兴起而成长），以及菲律宾当局对数字化转型的积极推进举措，当地贷款领域将能够得以维系自身的高速增长率。