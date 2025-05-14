苹果日前公布了多项将于今年晚些时候推出的全新辅助功能，包括 Accessibility Nutrition Labels，可为 App Store 上的 app 和游戏提供更详细的辅助功能信息。全新 Mac 版放大器 app 将为盲人或低视力用户提供探索、学习与互动的新方式；用户还可通过全新的 Braille Access 记笔记、做计算；此外，Apple Vision Pro 的摄像头系统也将在 visionOS 的更新后发挥更大作用。

该公司还发布了一款 Accessibility Reader，从辅助功能出发设计的全新系统级阅读模式；并对实时收听、背景音、个人声音、车辆运动提示等功能进行了更新。

App Store 推出 Accessibility Nutrition Labels

Accessibility Nutrition Labels 为 App Store 的产品页面新增了一个版块，用于突出展示 app 和游戏中支持的辅助功能。通过这一标签，用户可以在下载 app 前了解其是否满足自己的使用需求；开发者也能更好地告知用户其 app 所支持的辅助功能，提升使用体验。标签涵盖的内容包括：旁白、语音控制、更大字体、增强对比度、减弱动态效果、字幕等功能。这些标签将在全球 App Store 上线。

全新 Mac 版放大器

今年，Mac 版放大器 app 将正式推出，帮助低视力用户更轻松地感知现实世界。Mac 上的放大器 app 可连接用户设备的摄像头，让他们能够放大查看周围环境，例如屏幕或白板。它支持通过连续互通相机使用 iPhone，也兼容外接的 USB 摄像头，并支持通过桌上视角功能读取文件。

通过多个实时会话窗口，用户可以一边借助摄像头观看演示，一边使用桌面视图功能同步阅读书籍，从而实现多任务处理。放大器 app 还支持自定义视图，用户可以调整亮度、对比度、色彩滤镜，甚至是透视角度，使文字和图像更易辨识。自定义视图还可以进行截图、分组和保存，方便后续查看或继续使用。此外，Mac 版放大器还与全新的辅助功能 Accessibility Reader 相结合。该功能可将现实世界中的文本转换为个性化、易读的格式。

全新盲文体验

Braille Access 是一项全新的体验，可将 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Vision Pro 打造成一款功能齐全的盲文笔记工具，并与 Apple 生态系统深度集成。用户可通过内置的 app 启动器，使用盲文屏幕输入或外接盲文设备轻松打开任意 app。借助 Braille Access，用户可快速以盲文格式记笔记，或使用常用于课堂数学和科学学习的 “Nemeth Braille（尼梅斯盲文）”进行计算。用户还可以直接在 Braille Access 中打开 BRF（盲文就绪格式）文件，获取丰富的图书和资料内容，这些内容此前只能通过专用盲文笔记设备访问。此外，集成版实时字幕功能还能将对话即时转录到盲文显示器上。

Accessibility Reader 正式登场

Accessibility Reader 是一种全新的系统级阅读模式，旨在为有不同阅读障碍的用户（例如读写困难或低视力人群）提供更轻松的文本阅读体验。它适用于 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Vision Pro，为用户提供多种自定义文本和专注阅读内容的方式，包括丰富的字体、颜色与间距设置选项，并支持朗读内容功能。该功能支持从任意 app 中快速启用，并内置于 iOS、iPadOS 及 macOS 的放大器 app 中，让用户能够轻松读取现实场景中的文本信息，例如纸质书籍或餐厅菜单上的文字。

Apple Watch 迎来实时字幕功能

针对听障人士，Apple Watch 现推出全新实时收听控制功能，包含实时字幕等多项新特性。这项功能可将 iPhone 变为远程麦克风，将声音内容直接传输至 AirPods、MFi 助听设备或 Beats 耳机。当 iPhone 启用实时收听时，用户不仅可通过配对的 Apple Watch 查看 iPhone 收听到的内容的实时字幕，还能同步收听音频。Apple Watch 可作为遥控器来开始或结束实时收听会话，也可以回放会话内容以防遗漏重要信息。借助 Apple Watch，用户无需在会议或课堂中途起身，即可远程操控实时收听功能。

更强大的 Apple Vision Pro 视觉体验

针对视力受损用户，visionOS 将借助 Apple Vision Pro 先进的摄像头系统扩展视觉辅助功能。通过全面升级的缩放功能，用户可使用主摄像头放大视野内的一切内容——包括周围环境。对于旁白用户，visionOS 的实时识别功能将运用设备端机器学习技术来描述周边环境、定位物品、朗读文档等。对于辅助功能开发者，全新的 API 将允许授权应用调用主摄像头，在 Be My Eyes 等 app 中提供实时人工视觉辅助服务，让用户无需动手即可通过更多方式了解周围环境。

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