在沙特-美国投资论坛上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克确认，特斯拉的自动驾驶出租车（Robotaxi）将最终进入沙特阿拉伯王国，这是特斯拉首次明确表示将自动驾驶车队的业务拓展至美国以外的地区。

尽管马斯克并未提及具体的时间表，但特斯拉计划于今年 6 月在美国得克萨斯州奥斯汀首次推出 Robotaxi 平台。马斯克在论坛上表示：“你可以将未来的汽车视为四个轮子上的机器人。如果沙特方面同意，我相信在这里拥有自动驾驶车辆将是一件非常令人兴奋的事情。”

此次沙特-美国投资论坛期间，美国与沙特达成了一项价值 6000 亿美元的投资承诺。

特斯拉的 FSD 套件目前仍处于监督模式，但其全球扩张的步伐并未停止。今年早些时候，FSD 套件首次进入中国市场。特斯拉还计划于今年晚些时候将业务拓展至欧洲，不过目前仍在等待欧盟监管机构的审批，这一过程可能需要较长时间。

值得注意的是，特斯拉的 Robotaxi 平台并非仅限于某一特定车型，如 Cybercab。任何具备无监督全自动驾驶能力的特斯拉车辆都可作为 Robotaxi 出租车使用。这意味着特斯拉需要先与当地主管部门合作，推出监督版的自动驾驶套件，随后逐步过渡到无监督的 FSD 平台，从而在沙特建立自动驾驶出租车网络。

此外，特斯拉与中东地区的关系似乎正在不断深化。该公司最近在沙特阿拉伯推出了 Cybertruck，并于上个月开始接受客户订单。