据 VGC 报道，任天堂总裁古川俊太郎就公司对 Switch 2 销售预期低于预期的原因作出了说明，承认由于 Switch 2 价格较高，相比原版主机，可能会给其销售带来更大的挑战。

在上周发布的财报中，任天堂预计在 Switch 2 的发售初期能销售 1500 万台主机，这一目标虽然较为保守，但足以与原版 Switch 的表现相媲美，后者曾成为历史上销售最快的主机之一。

不过，许多行业分析师此前对 Switch 2 的销量预期更高，尤其是在强劲的预订势头下，古川俊太郎曾警告过日本市场可能出现缺货。

在当地时间周二的投资者问答环节中，古川俊太郎被问及为何其销售预测低于业界普遍预期时表示：“任天堂 Switch 2 的价格相对较高，较难在早期阶段吸引消费者，但它兼容原版 Switch 的软件，因此平台间的过渡较为平滑。”

他还透露，为了加速消费者的接受度，任天堂计划在第一财年内通过捆绑软件和硬件的方式，争取与 Switch 一样的良好开局。

古川俊太郎进一步表示，硬件生产能力并不是导致销售预期保守的原因，他强调：“即便美国的关税和潜在的经济衰退影响了市场环境，我们的销量目标依然是以生产数量为依据，预计能制造出足够的硬件。”

古川俊太郎依然对全球体验活动的积极反馈和 My Nintendo Store 的强劲预定表示赞赏，但他重申 Switch 2 相较于 Switch 的“较高”售价可能会成为持续销售增长的障碍。“即使发布初期势头强劲，我们也知道，保持这一势头至假期及以后会有很大挑战。我们从活动前就开始提升生产能力，以确保供应不受限制。”