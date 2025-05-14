苹果与环球音乐集团（UMG）宣布联合推出创新音频健康系列歌单“声愈身心”，旨在帮助听众获得更清晰的专注力、更深度的放松体验以及更优质的睡眠。

“声愈身心”由 Apple Music 独家呈现，在保留艺术家原本创作意图的前提下，将用户熟知和热爱的歌曲与特殊声波相结合，以改善日常生活场景。依托科研成果与 UMG 专利音频技术，“声愈身心”运用声波、心理声学与认知科学原理，助力听众放松精神或集中注意力。

这一系列歌单由 UMG 伦敦总部孵化的开创性音乐健康项目 Sollos 团队打造，团队成员包括制作人、科学家与音频工程师。“声愈身心”收录了 Imagine Dragons、Katy Perry、Kacey Musgraves、Ludovico Einaudi、AURORA、Jhené Aiko、Chelsea Cutler 及 Jeremy Zucker 等知名艺术家的加长版、器乐版与重制版热门曲目，提供高品质聆听体验。

“声愈身心”的歌单包含三大类别：专注、放松与睡眠。歌曲通过添加听觉节拍或环境噪声来激发特定脑部反应。伽马听觉节拍（gamma waves）与白噪音（全频段混合的“呼呼”声）可有助于提升专注力；Theta 听觉节拍（theta waves）可协助放松精神；三角洲听觉节拍（delta waves）与粉红色噪音（pink noise, 类似雨声风吟的低沉柔和噪声）或可改善睡眠质量。例如 Katy Perry《Double Rainbow》的梦幻版本可伴人顺利入眠，而 Imagine Dragons 的曲目则能助力高效处理待办事项。用户可通过 Apple Music 主持人 Zane Lowe 带来的 more about Sound Therapy 进一步了解“声愈身心”。

苹果表示，将与 Sollos 及 UMG 密切合作，进一步巩固音乐及音频促进健康的科学依据，并探索普惠全球的音频健康方案。