跑车不是新奇的品类，但想要在当下打造一款独特气质的车型，同时又被市场和用户认可，极具挑战。仰望用U7勇敢地闯进了这个领域，虽然官方表示这是一款大型轿车，但其极具跑车的基因，还具备了一定的技术底气，所以价格也不便宜。当然，对于仰望来说，好的产品力，把品质打磨好才能在市场站稳，让用户觉得物有所值是重中之重。

从外观上看，仰望U7 具备了跑车的姿态，有一种俯冲的观感，尾部的电动尾翼也表明了其速度身份。前脸看过去，富有肌肉感，尤其是引擎盖上的两个刀锋脊柱线条，大灯组融合了LED 灯带，前唇的位置也具备了力度，可以选装碳纤维材料。

再从侧边看，可以看到纯电版本的身材尺寸，5265mm、5360mm，轴距3160mm，短前悬和长后悬的设计，C 柱的位置直接下溜显得比较修长。车门上依然做出了刀削的一些线条修饰，给车子一种速度俯冲视觉，无边框车门也拥抱了流行趋势。轮胎非常宽厚，轮毂个性化十足，可以看到仰望的标识。

尾部的设计风格干净利索，没有什么过多的修饰，电动尾翼可以根据需要打开。贯穿式尾灯组加上尾部扩散器，从后部分来看也是跑车风格。

进入车内，可以感受到很多的皮质包裹，这带来了一定的豪华质感。方向盘是经典的风格，左右有功能按键，靠近内下圈则增加了几个快捷的物理功能按键。星环座舱的风格让驾驶者有一种被环绕的感觉，如果从中控位置来看，有一种对称的美，官方称这是引入了中国传统的美学风格。

23.6英寸主驾仪表屏搭配23.6英寸副驾多媒体屏，给人一种科技体验。12.8 英寸OLED曲面屏在前方视觉里，也算是一个独特的设计，这样让整个信息的视觉看过去更加流线型。此外，还有70英寸AR-HUD抬头显示，足够让用户在应付激烈驾驶时候视线保持在前方。

司机位置入座之后。可以看到座舱前方，配置了丹拿全新证据铂金版系列音响，搭配23扬声器。比较独特的是丹拿星旋高音单元，入座时，缓缓旋转升起，有一种仪式感。

驾驶员监测摄像头和座舱监测摄像头都有配置，头顶上方是流媒体内后视镜。进入车内的钥匙方式有很多种，包括NFC、UWB、云钥匙、蓝牙钥匙智能进入，车门可实现智能敲击开门。

车机系统上，该车应用DiLink 150智能网联系统，内置4nm 5G芯片，支持AI全场景智能语音助手，并全面接入了DeepSeep R1大模型。从整体的使用顺滑度来说，不是问题，界面的逻辑和手机很像，也可以通过自然语言来和车机对话实现对车辆的一些功能性操控。

左侧右侧可以看到车门上的静音封条，整车的噪声控制都很不错，坐在车里面对于喧杂的外部环境音有一个明显的隔绝。

进入后排空间，我们试驾的版本是四座的电动旗舰版，后排两个独立的座椅空间都足够。整车的人性化设计都不错，包括冷暖杯架+冰箱、双排隔音车窗+后侧隐私玻璃。而在座椅上，加热/通风/按摩/记忆，甚至是腿托等配件都给用户配齐了。

在后排也可以通过一个中间的小屏幕，实现功能的触控操作，当然后排用户也可以通过12.8英寸多媒体屏幕打发时间，也可以提供航空般的目的地提示界面。在门的侧边位置，可以看到空调的出风口。

整体方向盘的抓握还是比较灵活的，对于一些功能物理按键，熟悉了之后，基本不要离开实现就能够盲操按到。

实际驾控来看，仰望U7 的底盘提供的支撑性很扎实。对于路面的反馈，比较线性，大的颠簸可以非常柔和地过滤，小的密集颠簸可以帮你控制住车身；对于能够带来左右摆动的路坑，或者是减速带，都有消化能力。

在激烈的甩动急转过弯形态下，你能感受到座椅带来的侧面支撑包裹，车身的侧倾也比较到位。在后排感知前方激烈驾驶情况下，眩晕感不是那么强烈，显然云辇Z智能悬浮车身控制系统带来了帮助。如果这款车当做行政道路城市通勤的话，也比较合适。

从智能辅助驾驶来看，硬件方面，仰望U7采用天神之眼A系统，共有32个感知原件，包括三颗128线激光雷达，5颗毫米波雷达，12个摄像头和12个超声波雷达。辅助驾驶芯片为两颗英伟达Orin-X芯片，总算力508TOPS，应该来说总体配置符合预期。

在城区道路的规划上，路线计算速度很快，城市领航功能启用下，给驾驶人带来了便利性。从实际的驾驶感受来看，启用了驾驶辅助之后，对于前车和左边环境的感知比较精准。在右转弯过有修路的路段，能够判断左右障碍物的距离，并且以合适的速度切弯入道。

停车方面，易四方泊车技术也带来了便利性。“甩尾泊入”“摇头泊出”的极限操作可以应付一些极端情况，对于普通用户来说，这款车的自动泊车也算人性化，不过现在也基本是电车的常规配置。

仰望U7 的纯电版本CLTC续航720km，应该来说是可以应付得了城际通勤的。配备135.5kWh的大容量电池，最大充电功率可达 500kW，支持双枪直流快充，充电不是太焦虑。如果你有更大的行程需求，可以选择PHEV 版本。四座旗舰版售价70.8万元，五座豪华版售价62.8万元的两个价位区间，对于喜欢在通勤中增加一些驾控乐趣的人士来说，是个选择，如果你想把它当跑车偶尔体验下，也未尝不可。