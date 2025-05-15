“真有好用的HR软件么？”

动点出海获悉，东南亚人力资源科技初创公司BrioHR日前宣布，已经获得了一笔870万新元的A轮融资。

据了解，这笔融资由Openspace Ventures领投，并得到了部分区域投资者的参投。根据声明，融资后，BrioHR将会进一步发展其人工智能能力，继续扩大其在新加坡运营所需的品牌影响力，从而帮助企业面对快速变化的新加坡劳动力市场。

BrioHR成立于2018年，曾参与过YC的W21项目，旨在提供“all in one”式服务的人力资源管理系统及薪资解决方案，公司在马来西亚、新加坡、法国均设有办公室。作为自身特点，BrioHR在官网中称，“被公认为功能最全面、最用户友好的一体化人力资源软件···可自动执行重复性任务，并提高员工的积极性，从而最大限度地提高生产力。”

在市场表现方面，据介绍，BrioHR已同超1000家公司展开了合作，市场覆盖马来西亚、印尼、新加坡以及其他东盟地区。

值得一提的是，在本次融资中，BrioHR联合创始人兼CEO Benjamin Croc强调，当前，新加坡会是BrioHR的一个重要市场区域，当地政府关于数字化转型、发展人工智能以及智能劳动力的决心也契合了公司的自身发展目标。于此（并且也正如上文所述），公司将在接下来进一步巩固在新加坡的市场地位。

在发展背景层面，有数据指出，2023年至2028年期间，亚太地区人力资源科技市场领域的复合年增长率预计将达到9.1%，并有望从2022年的55亿美元提升至97亿美元。