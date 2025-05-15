全新智己L6正式上市，上市权益价20.49-26.49万元。该车型这次可以算是小改款，整体的设计风格并没有太多变化，只是在很多细节方面进行了提升，就比如全新的外观、全新的配色、更加智能的配置以及更高阶的智能驾驶辅助系统等。

全新智己L6采用了目前行业最领先的瞬感智控调光天幕，数据上能隔绝99.99%紫外线，防晒指数高达UVB SPF130+/UVA PA++++级别，并且在0.1s的时间内就能瞬时切换。此外，天幕的透光度还拥有独立十挡调节，并且实现了前后独立分区自由调节，满足前后排不同乘客对车内光线的需求。

座椅方面的设计也是非常显著的，前排座椅升级了“贝果舒压系统”，也就是说座椅可以实现软硬调节功能，并且还有座椅按摩、加热等功能，从而来满足不同消费者的使用需求。后排座椅的靠背也是可以支持角度调节的，并配备了加热功能。底盘方面，全新智己L6将搭载全新的灵蜥数字底盘，除保留了后轮18°转向功能以外，还全系标配了灵蜥爆胎稳定控制系统，能在300ms内识别爆胎。60mm超长调节行程的空气悬架提供了5种模式可调，还拥有坡上停车一键调平功能。可自定义的电控动态阻尼调节减振器响应时间低至10ms，阻尼调整带宽较现款车型提升了45%。

智驾系统上，新车将会搭载IM AD3.0智驾系统，提供一键AI泊车、一键AI代驾、一键循迹、一键脱困等常规功能，并做到高速收费站ETC自主通行能力。城区领航、高速领航、智能泊车等功能在这台车上也都是可以轻松实现的。

动力方面，新车将全系标配800V高压平台和转速高达21000rpm的飓风电机，CLTC续航里程超过800km，百公里能耗为11.8kWh。电池仍将搭载与宁德时代联合开发的电池包，采用三元锂6系高镍单晶高压高倍率电芯。