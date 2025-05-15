据《朝鲜日报》报道，任天堂 Switch 2 的芯片选择背后，隐藏着成本与性能的权衡考量。

此前的泄露信息显示，Nintendo Switch 2 所搭载的 Nvidia Tegra T239 芯片采用的是现成的 Arm CPU 核心，以及基于英伟达 Ampere 架构的 GPU。这款芯片最初计划采用三星更先进的 5 纳米制造工艺，但最终任天堂选择了成本更低的 8 纳米（8N）工艺。由于 8 纳米工艺已经被用于英伟达 Ampere 架构（如 RTX 30 系列显卡），因此在设计 GPU 时会更加容易。

报道还提到，任天堂未来仍有可能与三星再度合作。上述提到的 5 纳米工艺或许会被用于 Nintendo Switch 2 的“性能升级版”，这可能是一款配备 OLED 屏幕的版本。按照现代游戏主机硬件的标准，Tegra T239 芯片已经略显落后，而随着未来游戏对硬件性能要求的不断提高，这一情况只会更加明显。

此外，任天堂与三星的合作或许会促使其他掌机芯片制造商，如 AMD，考虑采用三星的工艺节点来开发未来产品。不过，这种情况在短期内不太可能发生，因为 AMD 目前与台积电关系密切，并且已经成功获得了台积电备受追捧的 N2X 工艺节点（用于 Zen 6 架构）的宝贵产能。