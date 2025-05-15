索尼日前表达了对 PlayStation Portal 在其硬件阵容中地位的重视，虽然未分享具体销售数据，但索尼 CEO 十时裕树对其市场表现表示赞许。随着云游戏功能的引入，该平台将获得更大的发展潜力。

PlayStation Portal 初上市时曾因其作为 PS Remote Play 专用设备的局限性而备受批评。该产品被定位为主机配件而非独立游戏机，需依赖 PS5 主机对游戏进行流媒体传输。尽管如此，索尼集团总裁兼 CEO 十时裕树近期暗示其保持着稳定的销售成绩，并将持续给予该产品关注。

作为主机配件，索尼未像公布传统主机数据那样提供 PS Portal 的具体营收总额，不过 Circana 追踪的美国数据显示，截至 2024 年底，4% 的 PS5 用户购买了该设备。鉴于同年 PS5 销量达 2454 万台，估算玩家购买了约 98 万台 Portal。尽管绝大多数 PS5 用户尚未拥有该配件，其销量仍超过了分析师 Mat Piscatella 的预测。

除串流本地 PS5 游戏外，PS Plus Premium 会员无需主机即可通过云游戏串流订阅库中的部分游戏，不过该功能目前正处于测试阶段。