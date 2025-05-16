在经历数月的延期后，苹果终于正式宣布推出新一代 CarPlay，并将其命名为“CarPlay Ultra”。即日起，美国和加拿大的消费者在订购阿斯顿·马丁新车时，即可用上 CarPlay Ultra。此外，苹果还将通过软件更新的方式，将 CarPlay Ultra 引入现有的车辆中。

据苹果介绍，CarPlay Ultra 通过将车辆控制功能与 CarPlay 体验深度整合，实现了对车辆仪表盘和仪表的显示接管，包括空调、驾驶辅助系统等的开关控制，以及更高级的媒体控制功能。该系统不仅服务于车辆的主信息娱乐显示屏，而是车内的所有屏幕，例如数字仪表盘中的速度表、转速表、燃油表等。此外，CarPlay Ultra 的媒体和导航应用也能够无缝集成到仪表盘中。

配备 CarPlay Ultra 的车辆还支持通过屏幕控制或 Siri 语音命令来操作车辆功能，如收音机和空调，以及车辆特定功能，例如驾驶模式。苹果正在与汽车制造商合作伙伴共同开发与汽车品牌相匹配的主题界面。

然而，CarPlay Ultra 目前仅在阿斯顿·马丁车型上推出，受众范围非常有限。不过在新闻稿中，苹果宣布包括现代、起亚等在内的更多汽车制造商已承诺支持 CarPlay Ultra，尽管尚未公布具体的时间表。