据 VGC 报道，《合金装备》系列创作者小岛秀夫表示，自从迎来 60 岁并在疫情期间患病后，他开始重新审视自己的未来，并为员工留下了一份包含游戏创意的遗嘱，希望能在他去世后继续创作。

小岛秀夫在制作《死亡搁浅 2》期间迎来了自己的 60 岁，而正是在疫情期间他患病的经历，促使他深刻思考如何度过余生。

这段经历也让他开始思考 Kojima Productions 的未来。他表示，正因为如此才决定接受多个新项目的挑战，如与索尼合作的动作间谍游戏《Physint》，微软支持的《OD》以及即将发布的《死亡搁浅》续集。

“60 岁对我来说并不是人生的转折点，真正让我感到深刻转变的是疫情中的那些经历。那段时间我生了大病，还做了眼部手术。之前，我从不觉得自己老，甚至没感觉到年龄的存在，总以为自己可以一直创作下去。”

“但我生病之后，无法再进行任何创作，身边也有许多人在那时离世，死亡突然变得如此真实。虽然我最终康复，但那时我开始思考：‘我还能创作多少年？或许只有十年？’”

小岛秀夫表示，病后的恢复期让自己开始重新思考未来的安排，甚至曾考虑过涉足电影导演，但受到导演吉列尔莫·德尔·托罗和尼古拉斯·温丁·雷弗恩的劝告，最终决定继续专注于游戏。

在疫情期间生病时，小岛秀夫意识到，很多粉丝仍然希望他能继续做类似《合金装备》这样的作品，这也是他决定与索尼共同打造间谍游戏《Physint》的原因。

他还表示，自己希望通过创作更多元化的项目，为小岛工作室的未来奠定基础，确保公司在自己之后能够持续发展。

小岛秀夫透露：“我把所有的创意写在一个 U 盘上，交给了我的私人助理，等于是留了一份遗嘱。或许他们可以继续在我去世后继续为小岛工作室贡献作品……这是我最大的担忧：小岛工作室在我离开后会变成什么样？我不希望他们只管理我们现有的 IP。”