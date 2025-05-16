据彭博社报道，索尼 PlayStation 旗下 Haven Studios 创始人、知名游戏制作人婕德·雷蒙德（Jade Raymond）确认离职。

雷蒙德曾主导开发《刺客信条》《刺客信条 2》《刺客信条：血缘》《看门狗》系列，而该工作室目前正在开发一款在线射击游戏“Fairgames”。

尽管 Haven Studios 没有透露雷蒙德离职的原因，但彭博社援引消息人士的话称，Fairgames 几周前进行了一次外部测试，结果堪忧。

公开资料显示，雷蒙德于 2015 年离开育碧创立了 EA 的 Motive Studio 工作室，后于 2018 年又加入 Google Stadia。可惜，Google 在 2021 年决定关闭其内部游戏开发团队。于是，雷蒙德辞去了 Stadia 开发主管一职，并于同年联合 5 位创始人与约 20 名前 Google 员工成立 Haven Studios，总部位于蒙特利尔。

索尼于 2022 年完成对该工作室的收购（金额未披露），其首款游戏（也就是现在正在开发的 Fairgames）在被收购前就获得了 PlayStation 资助。

索尼发言人对彭博社表示：“婕德·雷蒙德是一位非常出色的合作伙伴，也是 Haven Studios 成立过程中极具远见的推动者。我们衷心感谢她的领导与贡献，并祝愿她在新征程一切顺利。”

他还补充说，PlayStation 仍将“致力于支持 Haven Studios，并很高兴继续这一旅程”，这意味着 Fairgames 的开发将继续进行，尽管索尼在《星鸣特工》失败之后已经砍掉了许多其他在线多人游戏项目。