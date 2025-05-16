据 IGN 报道，Take-Two Interactive 首席执行官在财报电话会议上，对任天堂 Switch 2 升级的硬件规格表现出积极态度，但同时暗示并非旗下所有游戏都会登陆这款掌机。

在财报发布后，Take-Two 首席执行官 Strauss Zelnick 对 Take-Two 游戏在 Switch 2 平台的前景表示乐观，他说任天堂这次对第三方发行商的支持比以往更好：“我们将为 Switch 2 推出四款游戏，我认为这比以往任何一款新任天堂平台都提供了更多发布阵容。历史上，在任天堂业务中作为第三方一直有点挑战性。我认为任天堂在解决这一点上一直非常坦诚。我们也正在努力，因为我们对该平台充满极大的乐观。”

但 Strauss Zelnick 也表示：“对于我们能向不同平台提供什么内容，我们会具体情况具体分析。我们当然希望覆盖用户所在的平台，但没必要让每款游戏登陆所有平台，现有作品的移植也是重要机会。”

Take-Two 将为 Switch 2 带来《文明 7》（6 月 5 日）、《NBA 2K》和《WWE 2K》系列（具体游戏和时间待定），以及《无主之地 4》（9 月 12 日）。Take-Two 此前已在任天堂 Switch 平台发行了这四个系列的游戏，因此这个阵容倒也没有什么大的惊喜。