Rockstar Games 母公司 Take-Two 表示，《GTA 6》已经开发了至少五年，并称此次延期将是一项值得的投资。

此前，许多人认为《GTA 6》自《荒野大镖客：救赎 2》在 2018 年发布后就已经进入全面制作。Take-Two 的 CEO Strauss Zelnick 在公司财报中表示，直到疫情爆发，游戏开发才迎来真正的加速。

Zelnick 表示：“《GTA 6》是在《救赎 2》大获成功后，于 2020 年开始认真开发的，现在它已经成为史上最受期待的娱乐项目。”

谈到将游戏推出日期推迟至 2026 年 5 月，Zelnick 表示，他相信这个决定是值得的。“Rockstar Games 计划在 2026 年 5 月 26 日发布《GTA 6》，这一日期属于我们的 2027 财年。我相信，给 Rockstar Games 更多时间来完成这一开创性的项目是一次值得的投资。《GTA 6》在野心和复杂性上超越了 Rockstar Games 的任何前作，团队已经准备好为玩家呈现一款超出他们预期的震撼娱乐体验。”

在另一场与 IGN 的采访中，Zelnick 提到，随着《GTA 6》离发布越来越近，开发团队意识到需要更多时间来打磨，并表示他对游戏不会再次延期充满信心。“从历史来看，我们设定的发布日期通常都会按时实现。”

“随着接近完工，对于是否还需要进一步打磨变得越来越明显。在这种情况下，我们认为通过短期的额外时间，能确保 Rockstar Games 不受任何限制地实现他们的创意愿景。对此，我当然全力支持。”

Rockstar Games 上周发布了《GTA 6》第二支预告片，仅用五天时间 YouTube 播放量就突破了 1 亿。