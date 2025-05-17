正式宣布其6系SUV双子星——新ES6智能电动全能SUV与新EC6智能电动轿跑SUV携手上市，标志着蔚来在智能电动豪华SUV市场的又一次重要布局。此次推出的两款新车，不仅在价格上保持了竞争力，更在配置、性能和用户体验上实现了全面升级。两款车型将于5月20日正式开启全国用户交付，为消费者带来更加便捷的购车体验。

在设计方面，新ES6与新EC6均进行了显著升级。外观上，两款车型采用了全新造型的ADB智能多光束大灯、前保侧气帘与抬升加厚的Double-Dash日间行车灯，使得前脸立体感显著提升，彰显出更加硬朗与豪华的气质。新增的月辉银车色与21寸轮圈造型，更是为车辆增添了几分独特魅力。内饰方面，新车配备了15.6英寸AMOLED中控横屏、19.4英寸超大尺寸W-HUD以及800万像素超高清流媒体内后视镜，营造出浓厚的科技豪华氛围。全系标配的Nappa真皮座椅与11层Multi-layer座椅结构，则进一步提升了乘坐的舒适性。

智能科技是此次新车升级的重点。新ES6与新EC6搭载了蔚来第三代智能系统NT.Cedar S雪松，并标配了全球首颗车规5nm高阶智驾芯片——神玑NX9031，以及整车全域操作系统SkyOS·天枢。这些核心技术的升级，使得新车在智能驾驶、智能交互等方面均实现了显著提升。特别是智能辅助驾驶系统，通过升级Cedar S Aquila蔚来超感系统，新车具备了全天候全向感知能力，能够带来更加安全、拟人的驾驶体验。同时，NOMI智能助手也得到了全面进化，其专属智能架构NOMI Intelligence融合了大模型深度思考能力，在拟人交互、得力助手和情感陪伴三个方面均表现出色，为日常出行增添了更多乐趣与便利。

在安全性能方面，新ES6与新EC6同样表现出色。新车新增了RCM追尾碰撞预防及保护功能、紧急自主靠边停车功能等多项主动安全技术，有效提升了行车安全性。特别是新增的ET9同款影像技术——神玑安全影像，通过减少视野盲区、提升影像画质，进一步增强了驾驶者的信心与安心感。