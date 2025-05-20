“超配双芯战神”iQOO Neo10 Pro+ 正式发布，以同档领先的 2K Q10 珠峰屏与骁龙 8 至尊版双芯领衔 7 大“超配”，带来行业更好的超分超帧游戏生态，堪称“更为强大的游戏性能旗舰”。iQOO Pad5 系列、iQOO WATCH 5、iQOO 磁吸散热背夹 Pro、iQOO TWS Air3 和 iQOO 33W 自带线充电宝一同登场，与新机组成优秀的电竞生态，助用户的手游体验更上一层楼。

iQOO Neo10 Pro+ 搭载“芯片王者”高通骁龙 8 至尊版，具备 Adreno 830 GPU，携手 LPDDR5X Ultra（9600Mbps）和 UFS 4.1 组成“满血性能铁三角”，更有 iQOO 产品中迄今最大的 7K 冰穹 VC 液冷散热系统保驾护航，对比上一代散热能力大幅提升 15%。iQOO Neo10 Pro+ 搭载自研电竞芯片 Q2，联袂骁龙 8 至尊版组成同档中少有的骁龙旗舰双芯，支持原生级 144FPS 超帧，并在 Neo 系列中首次支持行业独家的 PC 级 2K 纹理超分，挑战手机性能边界，并进一步实现行业独家的 2K + 144FPS 超分超帧并发，带来视效满格、功耗打折的优质体验。

Neo10 Pro+ 的电池容量在目前 2K 屏旗舰中更为领先，搭载等效 6800mAh 超薄蓝海电池，可以畅玩《国民级 MOBA 手游》10.2 小时、连续刷短视频 18.8 小时或视频通话 11.3 小时，还能联网待机 11.9 天；1% 电量下开启超级省电模式，可待机 3.1 小时，通话 31 分钟。Neo 系列首次与宝马 M Motorsport 达成合作设计，为 Neo10 Pro+ 带来“超级像素”配色，致敬 8-bit 像素游戏文化，312 块蓝冰像素格，从北极哑光蓝到赛博霓虹蓝的 24 种渐变色号，光线一扫，配色百变。

影像方面，Neo10 Pro+ 具备 5000 万像素超防抖 1/1.55″ 大底主摄，搭配独家定制的OIS超级光学防抖和新一代 VCS 人眼仿生技术，并拥有蓝厂旗舰同款的夜景、人像和运动抓拍等 NICE 算法加持，让你随手就能拍出质感大片，还有 AI 修图大师为你拯救废片，玩出创意好片。

iQOO Neo10 Pro+ 共有“超级像素”、“驰光白”和“疾影黑”三种配色可选，提供 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB 和 16GB+1TB 五种存储组合可选，到手价 2799 元起。