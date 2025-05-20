小鹏MONA M03 Max将推出600km（基于已上市的580km续航版免费升级而来）和502km续航两款车型。新车主要围绕外观内饰颜色、智能辅助驾驶等方面进行升级，新增星暮紫、微月灰、星雨青三款外观颜色和拂晓紫内饰颜色。在智能辅助驾驶方面，首次将20万以上AI智能辅助驾驶带入15万级，通过技术下放打破价格壁垒，让智能出行不再是遥不可及的“黑科技”。

为了进一步满足年轻用户的个性化用车需求，小鹏MONA M03 Max在多方面进行了针对性升级。其中，外观方面新增三款车色，精准狙击年轻用户对时尚潮流的敏锐嗅觉。无论是充满神秘与深邃的星暮紫，还是低调又不失格调的微月灰，抑或是炫酷的星雨青，这些时尚配色紧跟潮流趋势，每一种颜色都能适配不同的生活场景，让出行更具仪式感。同时新增2款高颜值轮毂，推动整车颜值再升级。需要强调的是，小鹏汽车特别注重车身品质的打造，小鹏MONA M03 Max版新增的三款车色，从清漆到面漆，均使用了对标20万级车型的车漆细节需求，达到越级的车漆质感。

小鹏MONA M03 Max后视镜将升级为颜值更高、更受年轻用户喜欢的极简无边款设计，集加热/折叠/记忆/倒车翻转等功能于一身，并将MONA M03车主喜爱的辅助驾驶小蓝灯也集成进去，实现美学与功能的完美融合。针对当下年轻用户喜欢的露营活动，小鹏MONA M03 Max新增V2L对外放电功能，支持最大3.3kW对外放电功能，户外露营时车辆秒变移动电源，全面提升户外用车体验。在整车续航方面，小鹏MONA M03 Max再次放大招，直接给用户送上一份超级惊喜——整车续航由原来的580km免费升级为600km，并新增502km续航版！新车即日起全国陆续到店。同时，在5月底上市活动中，小鹏MONA M03还将新增620Plus和515Plus版两款版型，同步上市交付。据悉，满血版AI天玑系统将于6月全量推送给所有MONA车主。