高德地图与雷鸟创新RayNeo宣布达成战略合作，双方将深度融合人工智能体和空间交互等前沿技术框架，共同打造新一代AI+AR智能导航解决方案。此次合作，标志着高德空间计算引擎进一步实现跨模态和终端部署，致力于构建虚实融合的VLM（Vision Language Model）出行服务设计语言和体验。

雷鸟创新作为消费级AR领域的标杆企业，凭借其卓越的技术研发实力与广泛的全球化市场布局，已成为AR行业的技术领先者。其产品矩阵覆盖多个类别，市场表现强劲，彰显出强大的生态整合能力。

而高德地图作为专业领先的出行和位置服务解决方案提供商，长期以技术创新引领行业发展。近年来依托AI大模型、北斗高精定位技术，并应用Planner-Executor创新技术理念和架构，高德地图率先推出全球首个集“感知、规划、执行、表达”于一体的全链路AI导航智能体（NaviAgent），重新定义了智能出行的行业技术理念，并为后续与各领域合作伙伴深度协同，打下了坚实的技术底座。

基于本次合作，雷鸟创新即将推出深度融合高德AI导航智能体的全彩MicroLED AR眼镜。该产品融合了高德地图在空间智能和北斗高精定位领域的深厚积累，以及雷鸟创新在消费级AR眼镜、空间交互技术方面的优势，将为用户带来更为沉浸、智能的空间交互体验。