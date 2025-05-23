在 BEYOND Expo 2025 展会期间，梅花创投创始合伙人吴世春围绕 AI 大模型、机器人应用及行业投资趋势等热点话题接受了媒体群访，以投资人视角剖析行业现状，阐述对技术落地、商业化路径的深度思考。

以下为群访内容实录：

“套壳”AI 企业：短期套利难筑护城河

针对大模型训练成本高企下涌现的“套壳”AI 企业（如将技术封装为 SaaS 工具的中间商），吴世春直言这类模式本质缺乏护城河。“每次大模型升级都会对其造成冲击，所有套壳行为都只是短期套利。”他指出，技术中间商若无法构建底层技术壁垒，终将面临被替代风险，行业需警惕伪创新泡沫。

人形机器人：跨越三大门槛方能突破“展示型”困局

当前人形机器人多局限于表演、教学等展示场景，吴世春对其短期商业化持谨慎态度。他提出行业需突破三大核心门槛：

提升泛化智能水平：需实现复杂环境下的自主决策与任务执行能力；

降低能耗至实用阶段：多数机型仅运行几分钟即需充电的现状亟待改善；

解决人机交互安全性：物理接触场景中的安全防护机制需完善。

他特别澄清英文“robot”的本质是替代劳动的机器，中文的“机器人”翻译易误导认知。广义机器人应涵盖所有能替代特定劳动的自动化设备，这一视角为产业发展拓宽了想象空间。

机器人产业的破局路径：聚焦规模化场景

吴世春认为，机器人产业的关键在于找到规模化应用场景。他以大疆无人机（航拍场景）、追觅与科沃斯（扫地机器人）为例，说明通过规模化应用可实现成本下降和用户普及的良性循环。他预测，除工业机器人外，未来 3-5 年服务机器人领域值得重点关注。目前，中国部分酒店已引入送餐机器人，清洁机器人可实现厕所台面清洁、地面清扫、马桶清洁等全流程无人化作业，这些场景已展现出实际应用价值。

盈利逻辑：“卖水人”先行，数据业务呈阶段性机会

谈及行业盈利路径，吴世春援引“卖水人”理论指出：“当大多数领域尚未盈利时，基础设施提供者往往先获利。”当前 AI 行业中，英伟达及算力中心凭借算力供给已实现盈利，而数据作为训练机器人“大脑”的刚需资源，正成为争夺焦点。

但他同时强调，数据业务的稀缺性将随数据量丰富而下降，“好生意的核心是稀缺性，数据业务的黄金期大概持续一年半左右”，企业需警惕阶段性机会的周期性风险。

警惕“表演型”技术泡沫，回归生产力替代本质

针对机器人表演现象，吴世春以“猴子表演”为喻指出：“当市场仅有两三只‘猴子’时，曝光加持会营造稀缺感；但若出现一千只，表演价值将迅速稀释。”他强调，产业发展的关键在于“能否真正替代人类工作”，评价标准应为“是否比人做得更好”。

航拍无人机解决高空拍摄难题、扫地机器人实现清洁效率提升，这类具备明确替代价值的技术才是行业发展的核心驱动力。他提醒行业需避免陷入“展示型”技术陷阱，聚焦真实生产力提升。

AI 投资转向：聚焦应用型技术，拒绝“半成品”泡沫

从投资人视角出发，吴世春透露梅花创投 2025 年投资策略聚焦应用型 AI——“只关注能直接替代特定岗位、产出明确业务结果的技术”。他尖锐指出，当前展会大量 AI 产品仍属“半成品”，空有概念包装却无法提供可量化价值。

以 2024 年火爆的 AI 一体机为例，市场仅售出数千台，本质是未能解决真实痛点的“泡沫产品”。他强调，投资逻辑应回归“企业能否创造新价值、客户是否愿意付费”，企业培训等场景虽方向正确，但仍需打磨场景适配性，形成成熟可交付的产品形态。