小米 YU7 长宽高分别为 4999/1996/1608（1600）mm，轴距达到 3000mm，属于中大型 SUV，提供宝石绿、钛金属色、熔岩橙等 9 种配色。

新车座舱内主打“天际屏”和 6.68 英寸后排移动控制屏等配置，YU7 标准版即搭载激光雷达、英伟达 Thor 芯片，具备 700TOPS 算力，内置小米端到端辅助驾驶。

YU7：单电机后驱，零百加速 5.88 秒，峰值功率 235kW，峰值扭矩 528N・m，最高车速 240km/h；96.3kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 工况续航可达 835km。

YU7 Pro：双电机四驱，零百 4.27 秒，峰值功率 365kW，峰值扭矩 690N・m，最高车速 240km/h；同样 96.3kWh 电池，CLTC 工况续航减少到了 770km。

YU7 Max：双电机四驱，零百 3.23 秒，峰值功率 508kW，峰值扭矩 866N・m，最高车速 253km/h；101.7kWh 三元锂电池，CLTC 工况续航 760km。

智能化部分， YU7搭载小米自研玄戒O1芯片（3nm工艺），算力提升300%，实现智能驾驶与座舱体验的双重突破。HyperOS 2.0：深度整合小爱同学6.0，支持120秒连续对话与跨设备控制，一句“小爱同学”即可操控全屋智能设备。内置16组米家控制模块，实现车辆与智能家居的无缝联动，打造“人-车-家”三位一体的智能生态。