人形机器人是 BEYOND Expo 2025 展区的常客。在现场，最吸引我的便是智平方科技的智能机器人，关键在于后者的解决方案已在知名车企工厂、芯片厂等落地。

智平方（深圳）科技有限公司成立于 2023 年，是一家具身智能机器人企业。公司专注于研发和生产通用智能机器人，已在北京、上海、深圳等地布局业务，并获多轮数亿元投资及多家千亿基金支持。

本次参展的就是其最新的通用智能机器人 AlphaBot 2，后者搭载自研的端到端具身大模型 Alpha Brain，已获得国内外头部车企、汽车电子等行业头部客户的认证，率先实现商业化落地，在高端制造、公共服务等领域为客户提供智能化服务。

据现场负责人介绍，智平方的客户与合作伙伴包括奔驰、吉利科技集团旗下浙江晶能微电子有限公司等。

全新型号 AlphaBot 2 由升级后的 Alpha Brain 定义，具备卓越空间智能与强大学习能力，可灵活执行多种任务。

技术亮点包括精准空间推理、全域全身控制、快速学习及端侧智能整合。性能上，AlphaBot 2 无需示范即可执行任务，全身自由度达 34+，垂直工作范围 0-240cm，单臂负载额定 5kg 最大 10kg，续航 6 小时并支持自动回充。采用多模块化设计，支持灵活选配。应用场景广泛，包括工业服务、公共服务、家庭服务及医疗康养等。

该公司由国家创新领军人才郭彦东博士创立，团队汇聚 AI、机器人和智能终端领域顶尖人才，致力于通过科技提升人类生活效率。