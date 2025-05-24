在电动化浪潮席卷全球汽车行业的背景下，作为宝岛台湾本地车联网技术的重要参与者，UCharge也出现在本届BEYOND Expo展会上。

我对宝岛能源服务的印象，来自Gogoro电动摩托的GoStation换电系统。尽管它与内地四轮车所采用的全自动换电流程不可同日而语，但在彼时，已是一种极具前瞻性的快速能源补给方式。不过，GoStation之后也遭遇了电池老化、基础设施扩张放缓等问题，使用体验受到一定影响。

受当地法规影响，中国大陆地区常见的四轮电动车的换电模式未能在台湾铺开，因此当地主要还是以充电桩为主。

在与UCharge创始人林敬哲的交谈中，他表示公司并不专注于硬件制造，而是致力于打造一个智能化、系统化的充电生态。

UCharge的核心技术是其自主研发的“一朵云”系统，整合了共享充电桩、直流快充与能源管理等模块，旨在通过智能调度和数据分析，提升整体充电效率，降低运营成本。

在展会现场，UCharge展示了他们的多平台充电管理解决方案，部署方式灵活，系统兼容性强，能适应大多数充电桩运营者的应用场景。

目前，UCharge已在当地多个城市铺设充电网络，并计划逐步将业务拓展至东南亚市场。其愿景是成为全球电动汽车充电基础设施的重要构建者，推动绿色出行的发展。

林敬哲表示，未来UCharge将继续专注技术迭代与用户体验优化，构建一个更智能、更高效的充电网络，为全球电动化转型贡献力量。