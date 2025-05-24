在BEYOND Expo 2025上，除了醒目的大型展台，也有不少有趣的小展位值得驻足和深入探索，说不定就能发现宝藏公司。

中国人工智能产业的一大特点是注重性能极致优化，不靠堆叠资源，而是不断从技术细节入手，从大语言模型到具体环节应用，都涌现出一批卓越表现的企业。本次参展的WaveSpeedAI，正是一家致力于为多模态AI引擎“提速降费”的创新公司。

WaveSpeedAI联合创始人兼CTO李样兵是一位行业资深专家，拥有长达8年的超大规模分布式系统设计经验。他此前在美菜网、深势科技等企业中负责过百万级AI任务调度系统的设计与落地。在展会现场交流时，他向我介绍了WaveSpeedAI自主研发的动态算力调度与融合推理架构技术。这项技术能够显著优化图片和视频生成推理引擎的性能，使生成速度提升3倍以上，同时将计算成本降低到原有的三分之一。

作为一家面向企业用户（to B）的技术公司，WaveSpeedAI的部署方式灵活多样，既能提供便捷的API接入，也能按照客户需求进行私有化部署。其产品广泛适配于包括NVIDIA最新架构B200、H100在内的多种硬件平台，深度优化GPU使用效率，在高频应用场景下也能实现实时响应，广泛赋能于内容创作、智能体开发、游戏设计及社交媒体运营等领域。

目前，WaveSpeedAI刚刚完成数百万美元的首轮融资，已成功吸引了欧美多个AI生态链客户的订单。

李样兵还表示，未来WaveSpeedAI致力于成为全球开发者与企业AI应用的基础设施首选平台，推动多模态生成技术快速普及和高效落地。