继去年年底首次发布Android XR 软件开发套件 (SDK) 之后，谷歌发布了其第二个开发者预览版，引入了新功能和改进，包括对沉浸式视频的更广泛支持、更好的自适应 UI 布局、ARCore 中用于 Jetpack 的手动跟踪等。

Android XR SDK 的更新旨在为开发人员提供更标准化的工具，让他们可以制作自己的 XR 原生应用程序，或将他们的标准 Android 应用程序引入硬件产品。现在，它支持使用 MV-HEVC 格式进行 180° 和 360° 立体视频播放，MV-HEVC 格式是针对高质量 3D 沉浸式视频优化的最流行的编解码器之一。

另外，谷歌表示会有两款硬件， 三星 Project Moohan和 AR 眼镜 XREAL Project Aura，但是需要在今年晚些时候推出。所以，Android XR 模拟器成为开发者在拿到硬件之前不可或缺的开发工具。

其中，XREAL Project Aura集结了Google、XREAL与高通三方技术实力，形成覆盖“平台-硬件-芯片”的黄金铁三角：Google在操作系统与XR生态的全栈布局，XREAL持续领先的轻量化AR眼镜研发能力，以及高通Snapdragon XR芯片在空间计算场景中的强劲性能，共同构筑起Android XR生态的坚实根基。