新蔚来ET5/ET5T正式上市，作为新升级版车型，新车相比老款车型主要对外观和内饰设计细节进行了小幅优化调整，同时对车辆配置实施全面升级，双车均推出整车购买方案以及电池租用方案，整车购买方案29.8万元起，电池租用方案22.8万元起。

外观方面，双车均基于老款改进升级而来，主要针对前脸造型进行了细节化调整，主灯组通风口造型由三角形调整为更为规整的矩形设计，前包围两侧与通风口造型小幅调整，营造出更加流畅的视觉效果，进气口尺寸相比现款车型略有缩小。灯组搭载了ADB智能多光束大灯，提升夜间行车安全性。

智能化方面最显眼的变化在于原有的竖向中控屏改为更常规的15.6英寸AMOLED横向中控屏，标配18+8英寸W-HUD，超清流媒体后视镜，此外全液晶仪表尺寸为10.2英寸，视觉效果和操作便利性均有所提升。此外，新车升级搭载了雪松智能系统和NOMI Mate 3.0数字助手，活动角度更大反应更加灵敏，大幅提升了人机交互体验。

驾驶辅助系统方面，双车配备了激光雷达、4D成像雷达在内的全车29个高精度传感器，并应用蔚来自研的神玑NX9031芯片，搭载了NWM蔚来世界模型，支持全域车道级导航功能以及全模型化泊车辅助。