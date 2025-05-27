推出革命性AR眼镜雷鸟X3 Pro、新一代口袋电视雷鸟Air 3s系列，以及AI拍摄眼镜雷鸟V3 Slim等多款新品，向行业展示了其在AI与AR眼镜的前沿技术实力与生态布局成果。

雷鸟X3 Pro AR眼镜是雷鸟创新发布的第三代彩色真AR眼镜，搭载全球最小可量产全彩Micro-LED光引擎，并与应用材料公司（Applied Materials）联合研发纳米光刻刻蚀RayNeo光波导，实现43英寸全彩3D空中透明屏显示效果。

在空间感知方面，雷鸟X3 Pro搭载猎鹰影像Plus系统，可将空间定位误差控制在千分之五以内，让眼镜具备广泛适用的空间识别能力。在交互方面，雷鸟X3 Pro首次实现了Apple Watch手表控制，并支持镜腿五维导航、语音、手机联动等多种交互方式的融合，大幅提升交互效率。

雷鸟X3 Pro搭载第一代骁龙AR1平台，在大幅降低功耗的同时，带来了下一代AI能力以及多媒体处理功能，其中包括高性能摄像头ISP可以实现高质量的图像和视频功能。眼镜选用航空级镁铝合金支架和钛合金转轴，兼顾高强度与强支撑特性，得益于此，雷鸟X3 Pro在保证领先性能的同时，依然将重量控制在76g，成为全球最轻的彩色AR眼镜之一，为用户带来轻盈无负担的佩戴体验。

除了在硬件性能上实现大幅提升，雷鸟X3 Pro在应用生态方面也迎来全面进化。全新搭载的RayNeoOS 2.0系统，集成了AI翻译、空间导航、AI录音、通话转文字、第一视角摄影摄像等多种功能，为用户带来更智能、更便捷的使用体验。

产品内置通义独家定制的第一视角多模态大模型，成为全球首批支持可视化Live AI交互的AR眼镜，无论步行、用餐还是交谈，用户都能随时提问，获得即时智能反馈。后续，雷鸟创新还将推出AI Agent应用商店，带来DeepSeek、白酒识别、奢侈品识别、英语陪练、模拟面试等海量AI智能体，真正让AI如空气般融入日常生活。

为进一步拓展应用边界，雷鸟X3 Pro首发“RayNeo AR应用虚拟机”，实现安卓与AR眼镜生态的深度融合，首批支持抖音、B站、王者荣耀等30余款主流APP，让用户在AR眼镜与智能手机间无缝切换。

此外，雷鸟创新还宣布，与阿里云、高德地图、蚂蚁集团等多家企业达成合作。双方将在AI与AR眼镜的AR眼镜大模型、地图导航、眼镜安全等多个领域展开深度合作，共同探索空间计算技术在智能出行和城市生活中的全新应用场景，推动AI+AR技术走向更广泛的消费市场。

雷鸟创新还发布了新一代口袋电视雷鸟Air 3s系列，以及新一代多功能内容终端雷鸟魔盒2代。雷鸟Air 3s系列全系采用孔雀光学引擎2.0+第5.5代全新Micro-OLED屏幕，在画质精度、清晰度和亮度上实现三重飞跃。在延续上一代背靠背四扬声器系统基础上，雷鸟Air 3s Pro更是带来了全新的3D环绕音效系统。

为了带来更好的巨幕观影体验，雷鸟创新还为雷鸟Air 3s系列打造了全新的影音终端“雷鸟魔盒2代”。搭载全新 FlyTouch 触控系统，配备3.5英寸高精度触控板，支持毫米级响应和多点操作，还可通过内置陀螺仪实现如鼠标般精准的操控，大幅提升交互效率。

价格方面，雷鸟X3 Pro首发定价为8999元起，国家补贴后价格7649元，现已在京东、天猫开启预售，将于6月15日正式开售。雷鸟Air 3s售价1499元，国家补贴后价格1274元起；Air 3s Pro售价1599元起，国家补贴后价格1359元起，并于5月27日上线京东、天猫正式发售。雷鸟V3 Slim售价1799元起，国家补贴后价格1529元起，并于5月27日上线京东、天猫、博士眼镜旗舰店正式发售。