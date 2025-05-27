在BEYOND Expo的NVIDIA Inception展区，SlidesOrator是一个小而美，也颇具实用性的项目。它没有机械臂、没有AR眼镜，展台也并不花哨，但它的目标直指每一个打工人都熟悉的场景：如何展示PPT。

用AI做PPT这件事，几乎是伴随着大语言模型的诞生而诞生的。SlidesOrator并不想重复前人做过的事情，他们认为让表达变得“自动而可信”，或许比让AI写出100篇PPT更重要。

SlidesOrator的体验也很简单，用户只需要上传一份PDF格式的幻灯片，它就能自动生成语音讲解内容，并通过3D虚拟数字人完成整场演示。整个过程无需真人录音，也不依赖事先训练。

更重要的是，这并不只是做一场播片式的演示，数字人还可以根据PPT内容实时回答观众提问，模拟一个完整、互动的“AI演讲者”形象。

SlidesOrator团队表示，他们在多语言TTS语音、语义摘要、图文匹配以及3D数字人驱动方面都做了深度优化，力求在不依赖专业团队的前提下，让任何人都可以快速“托管”一场讲演。

目前，这套系统已经应用于教育培训、企业宣讲、产品发布等场景，尤其适合内容高度结构化、需要多语种传播的行业客户。比如在跨国展会、在线公开课、初创路演等场合。团队介绍说，目前他们的服务吸引了很多发展中地区的用户，我在他们的演示中也看到了一些来自越南、泰国等地用户上传的本地语言PPT。