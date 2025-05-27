特斯拉前机器人项目负责人克里斯·瓦尔蒂（Chris Walti）在接受 Business Insider 采访时指出，Optimus 这样的人形机器人并不适合用于工厂环境。

瓦尔蒂表示，人形机器人虽具前沿意义，也拥有巨大潜力，但其人形设计在仓储、物流和制造等场景下效率并不高。

瓦尔蒂曾负责 Optimus 项目的组建与开发。他认为，这种形态并不实用。工业作业多是高度重复的任务，讲求效率和速度。

在离开特斯拉前，瓦尔蒂已在公司供职七年。2022 年他创立 Mytra，公司打造的是一种“板状”机器人，可在仓库网格中任意移动、运输货物。他说这比人形机器人简单得多。

他指出，人形机器人比自动驾驶汽车复杂数倍，因为通用机器人需应对更丰富的动作场景。“我们还没到能真正部署人形机器人的阶段。这更像是技术发展的最后阶段，而我们现在还在起步阶段。”

瓦尔蒂打了个比方：“人的身体是为了逃命演化出来的，而不是为了重复劳动。那么，为什么要拿这种先天就不适合做重复劳动的形态来做重复劳动呢？”

在 2017 年 Model 3 投产之初，瓦尔蒂负责排除生产瓶颈。马斯克当时将这段经历称为“生产地狱”，甚至亲自睡在弗里蒙特工厂车间应对问题。

彼时特斯拉试图依赖自动化机器人大幅提升产能，但现实并不理想。马斯克后在 X 上坦承过度自动化是“一个错误”。

瓦尔蒂回忆说：“当时的自动化野心过大，系统显然承受不了。”他和团队花了九个月时间，重新设计了一套更简洁可行的机器人系统。