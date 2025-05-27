在本届BEYOND Expo的Nvidia Inception展区，来自深圳的芯途异构这次带来了VIVIBIT，现场展示的是一台名为E1005的数据设备，看起来像个小型NAS盒子，但它的性能参数和野心和NAS完全两级。

这是一款只有体积是桌面级的数据基础设施产品，主要适用于对存储、传输和计算都有较高本地需求的中小型企业。这款产品最大亮点是“私有集群+边缘训练”的双重定位。内部搭载最高120核ARM V9 N2处理器，5个MXM 103 GPU模块、900TB SSD存储，并支持最高1Tbps Full-Mesh互联架构和10个万兆RJ45网口。简而言之，就是你见到过能跑起本地满血Deepseek的体积最小的设备。

展位技术人员告诉我：“你可以把它看成是一台只为AI推理或小模型训练而生的‘本地超节点’。”

对于入门版的E1005，整机功耗控制在550W以内，强调“低噪+免维护”，适用于远程办公室、本地模型部署、视频分析、教育、医疗等边缘算力场景。现场展示的几种配置中，MX108S模块的TFLOPS指标为160，MX108版本则达到了306.8TFLOPS，支持DDR5内存和50GbE高速网络，接口和组网能力都不弱。

在大型云服务频频暴露延迟、成本和隐私问题的当下，把一台高性能AI节点搬回本地，可能是很多中小企业实现“算力自洽”的现实路径。VIVIBIT的设备并不追求“更大更重”，而是将算力做精做细，这恰恰是一种值得关注的反向思路。