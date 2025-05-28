此次上市的全新MONA M03，以AI智能科技进化为准则，实现五大科技配置升级。小鹏MONA M03 Max以越级高阶智能辅助驾驶体验为目标，将小鹏汽车全栈自研、行业领先的小鹏图灵AI智驾装配上车。

小鹏图灵AI智驾搭载同级唯一双Orin-X芯片，总算力升至508TOPS。这一算力水平是同级主流算力的4-6倍，强大的算力储备为系统提供海量运算资源，带来更多安全冗余，让每一次出行多一份安心保障。小鹏图灵AI智驾感知系统由27个高精度感知元件精心构建，能够精准捕捉并分析行车环境中的各类信息，为AI智能辅助驾驶提供坚实、全面的数据支撑，进一步提升行车安全。小鹏图灵AI智驾还搭载了同级中数量最多、性能卓越的超高清车感SR，该系统能精准识别超50种道路参照物，无论是道路上的交通标识、复杂障碍物都能被一一捕捉，行车中各种细节拉满，全面提升安心感。

首发搭载AI天玑系统5.7.0版本，车机系统相比2024年上市的小鹏MONA M03新增超300项功能。同时在小鹏自研XGPT大语言大模型赋能下，座舱语音操控更全面，场景功能覆盖增加30%，全车超90%的功能可用语音控制，为用户提供远超20万级智能座舱体验。小鹏MONA M03 Max还全球首发人机共驾，实现NGP不和驾驶员抢控制权，打方向盘AI智能辅助驾驶不退出，做到人机丝滑配合。

AI天玑系统5.7.0具备超快的语音响应。全领域平均耗时快至0.9秒，1秒内完成大部分语音操作。同时小P互动能力进一步升级，新增小P推理、智能唤醒小P+、连续对话、小P任务、小P看世界、小P创作、全时对话（多人同时语音对话）等，能够做到像朋友一样对话、聊百科、聊心情。整车新增V2L对外放电功能，支持最大3.3kW对外放电功能，户外露营时车辆秒变移动电源，全面提升户外用车体验。整车续航方面，小鹏MONA M03 Max版推出502km长续航版和600km超长续航版，Plus版推出515长续航版和620km超长续航版