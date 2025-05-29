彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）日前发布博文称，苹果正重塑其六大系统（iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS 和 visionOS），不再使用传统版本号，而是以年份为后缀命名。

例如，苹果计划在 2025 年全球开发者大会（WWDC）上宣布下一代 iOS 系统，不再叫做 iOS 19，而是叫做 iOS 26。该命名策略类似汽车行业的命名规则，虽然系统是在 2025 年发布，但会以 26 后缀命名。

古尔曼表示苹果此次命名调整，是协调苹果不同系统之间的版本号。目前的操作系统版本号因初始发布时间不同而各异，例如 iOS 18、watchOS 12、macOS 15 和 visionOS 2，这种不统一容易让用户和开发者感到困惑，而通过年份后缀，可以很好统一版本号。

在用户界面方面，古尔曼再次强调今年会是苹果史上最大规模界面改版，代号为 Solarium，主打 visionOS 的玻璃质感风格，影响范围将远超 2013 年的 iOS 7 改版。

“Solarium”玻璃质感界面调整将成为重头戏，新设计被描述为“更流畅、更现代”，目标为苹果的各操作系统注入统一的视觉语言。

新设计将覆盖 tvOS、watchOS 及部分 visionOS，力求让用户在不同设备间切换时获得更连贯的体验。