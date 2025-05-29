小岛秀夫在接受《Vogue Japan》采访时表示，自己对于《死亡搁浅》的未来有着更宏大的构想，并认为游戏与电影之间的界限终将被打破。

在谈到即将推出的真人版电影时，小岛秀夫透露，该片旨在通过纯粹的电影语言讲述一个只有电影才能实现的《死亡搁浅》故事，希望能具备冲击戛纳或威尼斯等国际电影节奖项的实力。他同时简要透露，除了电影之外，一部独立开发的动画也在筹备中。

“我目前正在与 A24 合作制作真人版《死亡搁浅》电影，游戏改编为影视作品的路径不尽相同，有的像《最后生还者》，忠实还原原作剧情；也有的像《超级马力欧兄弟大电影》，更偏向游戏粉丝服务。这些路线各有价值，但作为电影爱好者，我更想追求电影本身的表现力。我希望打造一部纯粹属于电影的《死亡搁浅》，具备角逐国际影展奖项的可能。目前，我们也正在同步推进动画版的开发。”

早在去年接受《综艺》采访时，小岛秀夫就曾提及动画作为《死亡搁浅》未来发展的可能路径，但此次是首次正式确认动画版已经立项。

据 VGC 报道，他在去年 9 月接受采访时说，“为了拓展我们这一 IP，我们正在制作续作游戏。接下来我们也会尝试将其带到更多平台，并延伸至电影、动画、电视剧等多元媒介。目标是将《死亡搁浅》打造为一个跨媒介宇宙。这是我们迈向第二阶段的方向。”