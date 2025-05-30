尽管美国总统特朗普强烈反对在印度建厂，但苹果 iPhone 主要组装商富士康仍在推进印度 15 亿美元建厂计划，进一步扩展苹果在印度的供应链布局。

印度《商业标准报》报道称，苹果正计划在班加罗尔开设其印度第三家零售店，进一步扩大在印实体零售网络。

报道称，新门店位于班加罗尔赫巴尔区亚洲凤凰城购物中心一层，建筑面积为 7997.8 平方英尺（约 743 平方米），其规模与德里店相当，但小于孟买店（约 1932 平方米）。

根据房地产数据分析公司 Propstack 的租赁文件，苹果印度公司将为班加罗尔零售店每年支付 2.09 亿卢比的租金，租约期限为 10 年。

除了租金外，苹果还将在租赁期的前三年向“房东”支付该店收入的 2% 作为租金，后续比例将上调至 2.5%。

不过该租赁协议设有租金上限，即收入分成支付额不得超过当年适用年度最低保证租金的两倍。此外，苹果印度公司还支付了 1.046 亿卢比的押金。租金和押金均将在每三年后上涨 15%。

特朗普威胁对非美国制造的 iPhone 征收 25% 关税，试图迫使苹果将生产转移至本土。该政策是否会改变苹果印度战略尚难预料，但第三家门店的签约及后续开店计划表明该公司短期内并无刹车迹象。

库克在苹果 2025 财年第二季度财报会议上向分析师透露：“对于六月季度，我们预计美国市场销售的大部分 iPhone 原产地将为印度，越南则将成为在美国销售的几乎所有 iPad、Mac、Apple Watch 和 AirPods 产品的原产地。中国仍将是美国以外全球市场绝大多数产品的原产地。”