比亚迪刀片电池和闪充刀片电池双双提前通过最新国标GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》全项检测，并获得中汽研汽车检测中心专业认证证书，提前满足新国标要求，构筑更坚实的技术优势。 GB 38031-2025新版动力电池安全强制性国家标准于近期发布，并将于2026年7月1日正式实施。新国标进行了三处重大升级：

电池新国标对电池的安全性提出了更严格的要求。在最新国标发布前，比亚迪就一直非常重视动力电池的安全性。2002年，比亚迪就选定了磷酸铁锂技术路线。2020年，比亚迪推出采用磷酸铁锂材料的刀片电池，引领全球动力电池安全新高度，把动力电池的技术路线拉回正道。2022年，比亚迪发布CTB电池车身一体化技术，其独特的三明治结构，提升了电池的坚固性和整车扭转刚度，从材料安全、单体安全、包体安全到整车安全，比亚迪建立了‘四位一体’的电池安全体系，使得比亚迪刀片电池和闪充刀片电池双双提前通过最新国标检测，安全性能达到国家最新标准。

比亚迪刚刚发布的闪充刀片电池，是行业内首款通过新国标的兆瓦级动力电池。在新国标发布前，闪充刀片电池通过了400kN（新国标100kN）挤压测试，电池包无烟、无明火、无爆炸。此外，闪充刀片电池还通过了70km/h车速（C-NCAP标准车速30km/h）、重叠量30mm的刮底测试，电池包无破裂、电解液无泄漏、无起火、无爆炸，重新装车后，依旧可以正常使用。